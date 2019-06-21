Учасники протестів в Тбілісі розгромили офіс правлячої партії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Учасники протестів в Тбілісі розгромили офіс правлячої партії "Грузинська мрія", розташований на проспекті Руставелі. Крім того, кілька учасників акції спалили на вулиці прапор цієї ж партії. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство "Новини-Грузія" і Громадське телебачення Грузії.
Близько сотні учасників акції протесту все ще залишаються на проспекті Руставелі, де напередодні о 19:00 (18:00 за київським часом) почався мітинг проти приїзду в Тбілісі російської парламентської делегації.
Нагадаємо, спецназ вже розігнав більшу частину мітингу, на якому було близько семи тисяч осіб, з використанням сльозогінного газу, гумових куль і водометів.