Участники протестов в Тбилиси разгромили офис правящей партии

Около сотни участников акции протеста все еще остаются на проспекте Руставели, где накануне в 19:00 (18:00 по киевскому времени) начался митинг против приезда в Тбилиси российской парламентской делегации.

Напомним, спецназ уже разогнал большую часть митинга, на котором было около семи тысяч человек, с использованием слезоточивого газа, резиновых пуль и водометов.