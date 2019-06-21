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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Участники протестов в Тбилиси разгромили офис правящей партии

Киев • УНН

 • 16785 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Участники протестов в Тбилиси разгромили офис правящей партии "Грузинская мечта", расположенный на проспекте Руставели. Кроме того, несколько участников акции сожгли на улице флаг этой же партии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство "Новости-Грузия" и Общественное телевидение Грузии.

Участники протестов в Тбилиси разгромили офис правящей партии

Около сотни участников акции протеста все еще остаются на проспекте Руставели, где накануне в 19:00 (18:00 по киевскому времени) начался митинг против приезда в Тбилиси российской парламентской делегации.

Напомним, спецназ уже разогнал большую часть митинга, на котором было около семи тысяч человек, с использованием слезоточивого газа, резиновых пуль и водометов.

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