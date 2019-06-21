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Російський депутат пояснив, чому сів у крісло спікера грузинського парламенту

Київ • УНН

 • 15605 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. Депутат російської Держдуми РФ Сергій Гаврилов після повернення до Росії пояснив, чому він сів у крісло спікера грузинського парламенту на Міжпарламентській асамблеї православ'я, що спричинило акції протестів у Тбілісі. Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Коммерсант", передає УНН.

Російський депутат пояснив, чому сів у крісло спікера грузинського парламенту

"Ніяких недомовок щодо цього не було. Куди мене запрошує сісти приймаюча сторона - там я і розміщуюсь. За протоколом це почесне місце відводиться саме головуючому Генасамблеї, а не секретарям. А Генеральну асамблею веде тільки президент Міжпарламентської асамблеї православ'я – у даному випадку я", - заявив Гаврилов.

Він зазначив, що на такому ж місці засідав у національному парламенті Греції, у ліванському парламенті, в інших парламентах, "і не було ніяких проблем".

"Звичайно, я готовий працювати хоч на приставному стільчику – чесно, я скромна людина і не женуся за почестями. Ми коректно почали вести захід. Я знову подякував грузинській стороні за організацію, за душевність, за гостинність. Ми піднесли подарунки і почали обговорювати наші запитання. Не було ніяких проблем" - додав Гаврилов.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Посол України в Грузії покинув з'їзд міжпарламентської асамблеї в знак протесту

Нагадаємо, що 20 червня учасники акції протесту в Тбілісі увірвалися в будівлю парламенту.

Також учасники протестів в Тбілісі розгромили офіс правлячої партії "Грузинська мрія".

Грузинська опозиція планує знову зібратися на проспекті Руставелі в Тбілісі о 19:00 у п'ятницю.

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