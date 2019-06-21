Російський депутат пояснив, чому сів у крісло спікера грузинського парламенту

КИЇВ. 21 червня. УНН. Депутат російської Держдуми РФ Сергій Гаврилов після повернення до Росії пояснив, чому він сів у крісло спікера грузинського парламенту на Міжпарламентській асамблеї православ'я, що спричинило акції протестів у Тбілісі. Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Коммерсант", передає УНН.