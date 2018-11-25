Россияне провели по Керченскому проливу три боевых корабля
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Оккупанты, несмотря на блокирование танкером фарватера под аркой Керченского моста, провели три боевых корабля Черноморского флота РФ. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба командования ВМС ВС Украины, передает УНН.
"В 13.50 мск по Керченскому проливу свободно прошли морской тральщик ЧФ РФ "Адмирал Захарин" и 2 катера типа "Раптор" ПС ФСБ РФ", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе ВМС Украины, этому проходу не мешал танкер с выключенной AIC (автоматическая идентификационная система ред.), которым Россия блокирует Керченский пролив.
"Это является очередным свидетельством лицемерной и лживой политики России, ведь мирный проход для корабельной группы ВМС ВС Украины блокируется любой ценой", - отметили в пресс-службе украинского флота.
Как сообщал УНН, сегодня утром пограничный корабль РФ протаранил в Черном море буксир ВМС Украины.
В МИД Украины заявили, что провокационные действия со стороны РФ в Черном и Азовском море перешли границу и стали уже агрессивными. В свою очередь в пограничном управлении ФСБ России в оккупированной АР Крым заявляют, что три корабля Военно-морских сил Украины "незаконно пересекли госграницу РФ, вошли в территориальные воды и опасно маневрируют".
Позже стало известно, что два российских боевых ударных вертолета взяли в сопровождение группу украинских военных кораблей у Керченского пролива, а также то, что оккупанты посадили на мель танкер под аркой Керченского моста для предотвращения прохода через фарватер пролива гражданским судам и группе украинских военных кораблей, следующих из Одессы в Мариуполь и Бердянск.