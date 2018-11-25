Росіяни провели Керченською протокою три бойових кораблі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Окупанти, не дивлячись на блокування танкером фарватеру під аркою Керченського мосту, провели три бойові кораблі Чорноморського флоту РФ. Про це у Facebook повідомляє прес-служба Командування ВМС ЗС України, передає УНН.
“О 13.50 за київським часом Керченською протокою вільно пройшли морський тральщик ЧФ РФ „Адмірал Захарін“ та 2 катера типу „Раптор“ ПС ФСБ РФ”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначили у прес-службі ВМС України, цьому проходу не заважав танкер з виключеною AIC (автоматична ідентифікаційна система-ред.), яким Росія блокує Керченську протоку.
“Це є черговим свідченням лицемірної та брехливої політики Росії, адже мирний прохід для корабельної групи ВМС ЗС України блокується будь-якою ціною”, — наголосили у прес-службі українського флоту.
Як повідомляв УНН, сьогодні вранці прикордонний корабель РФ протаранив у Чорному морі буксир ВМС України.
У МЗС України заявили, що провокативні дії з боку РФ в Чорному та Азовському морі перейшли межу і стали вже агресивними. У свою чергу у прикордонному управлінні ФСБ Росії в окупованій АР Крим заявляють, що три корабля Військово-морських сил України “незаконно перетнули держкордон РФ, увійшли в територіальні води та небезпечно маневрують”.
Пізніше стало відомо, що два російські бойові ударні вертольоти взяли у супровід групу українських військових кораблі біля Керченської протоки, а також те, що окупанти посадили на мілину танкер під аркою Керченського мосту для унеможливлення проходу через фарватер протоки цивільним судам і групі українських військових кораблів, які прямують з Одеси до Маріуполя та Бердянська.