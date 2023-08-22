Россияне обстреляли Сумскую область из минометов: четыре человека ранены

Детали

По данным следствия, 22 августа 2023 года около 13:00 оккупанты с территории российской федерации из миномета и гранатомета обстреляли окраину г. Середина-Буда Шосткинского района. Четверо гражданских мужчин получили ранения. Обломками посечены фасады частных домов, повреждены транспортные средства.

Последствия этой атаки зафиксировали прокуроры вместе с другими правоохранителями. По факту обстрела возбудили уголовное производство о нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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Следователи собирают доказательную базу, а потом передадут собранные материалы в Управление СБУ в Сумской области.

Напомним

В понедельник российские захватчики осуществили 12 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировали 86 взрывов.