Россияне обстреляли Сумскую область из минометов: четыре человека ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Российские военные обстреляли из минометов Сумскую область. Из-за этого четверо гражданских мужчин получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры Сумщины, передает УНН.
Детали
По данным следствия, 22 августа 2023 года около 13:00 оккупанты с территории российской федерации из миномета и гранатомета обстреляли окраину г. Середина-Буда Шосткинского района. Четверо гражданских мужчин получили ранения. Обломками посечены фасады частных домов, повреждены транспортные средства.
Последствия этой атаки зафиксировали прокуроры вместе с другими правоохранителями. По факту обстрела возбудили уголовное производство о нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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Следователи собирают доказательную базу, а потом передадут собранные материалы в Управление СБУ в Сумской области.
Напомним
В понедельник российские захватчики осуществили 12 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировали 86 взрывов.