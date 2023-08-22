Росіяни обстріляли Сумщину з мінометів: чотири людини поранені

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За даними слідства, 22 серпня 2023 року близько 13:00 окупанти з території російської федерації з міномета та гранатомета обстріляли околицю м. Середина-Буда Шосткинського району. Четверо цивільних чоловіків отримали поранення. Уламками посічено фасади приватних будинків, пошкоджено транспортні засоби.

Наслідки цієї атаки зафіксували прокурори разом з іншими правоохоронцями. За фактом обстрілу порушили кримінальне провадження про порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Слідчі збирають доказову базу, а потім передадуть зібрані матеріали до Управління СБУ в Сумській області.

Нагадаємо

У понеділок російські загарбники здійснили 12 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксували 86 вибухів.