россия за три месяца мобилизовала 310 тыс. военных - разведка

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«Просто так за три месяца они мобилизовали 310 тыс. военнослужащих, которые влились в вооруженные силы», - рассказал Скибицкий.

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Скибицкий сообщал, что россия сосредоточила на украинских временно оккупированных территориях, в том числе в Крыму более 420 тыс. военнослужащих.



Ранее представитель ГУР МОУ Андрей Юсов сообщал, что россия может начать новую волну мобилизации уже в конце сентября. Кроме того, на временно оккупированных территориях Украины оккупационные власти могут ввести тотальную мобилизацию.

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