россия за три месяца мобилизовала 310 тыс. военных - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Россия за три месяца мобилизовала 310 тыс. военнослужащих. Об этом сообщил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий на ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES), передает корреспондент УНН.
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«Просто так за три месяца они мобилизовали 310 тыс. военнослужащих, которые влились в вооруженные силы», - рассказал Скибицкий.
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Скибицкий сообщал, что россия сосредоточила на украинских временно оккупированных территориях, в том числе в Крыму более 420 тыс. военнослужащих.
Ранее представитель ГУР МОУ Андрей Юсов сообщал, что россия может начать новую волну мобилизации уже в конце сентября. Кроме того, на временно оккупированных территориях Украины оккупационные власти могут ввести тотальную мобилизацию.
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