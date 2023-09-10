рф зосередила на тимчасово окупованих територіях України понад 420 тис. військових – ГУР

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«російська федерація зосередила на наших тимчасово окупованих територіях, Кримському півострові понад 420 тис. військовослужбовців. Це, якщо не брати до уваги росгвардію, інші структури, спеціальні підрозділи, силові структури рф, які забезпечують окупаційну владу на наших територіях», - розповів Скібіцький.

Він зазначив, що росія за понад півтора роки з початку повномасштабної війни так й не досягла своєї стратегічної мети – повної окупації території України.

«Потім були інші стратегічні цілі. Насамперед – повна окупація Луганської та Донецької областей. Саме зараз, на сьогодні найбільш активні бойові дії рф проводить, по суті на двох напрямках – Куп'янськ-Лиман, і це Мар'їнка-Донецьк, для того, щоб виконати бодай якесь завдання та повністю вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей», - сказав Скібіцький.

Доповнення

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявляв, що війна не пішла на користь путінському режиму, він не такий потужний, як хоче здаватися, а військова міць росії сильно деградувала.