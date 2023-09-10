рф сосредоточила на временно оккупированных территориях Украины более 420 тыс. военных - ГУР

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«российская федерация сосредоточила на наших временно оккупированных территориях, Крымском полуострове более 420 тыс. военнослужащих. Это, если не брать во внимание росгвардию, другие структуры, специальные подразделения, силовые структуры рф, которые обеспечивают оккупационную власть на наших территориях», - рассказал Скибицкий.

Он отметил, что россия за более чем полтора года с начала полномасштабной войны так и не достигла своей стратегической цели – полной оккупации территории Украины.

«Затем были другие стратегические цели. Прежде всего – полная оккупация Луганской и Донецкой областей. Именно сейчас, на сегодня наиболее активные боевые действия рф проводит, по сути на двух направлениях – Купянск-Лиман, и это Марьинка-Донецк, для того, чтобы выполнить хоть какую-то задачу и полностью выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей», - сказал Скибицкий.

Дополнение

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что война не пошла на пользу путинскому режиму, он не такой мощный, как хочет казаться, а военная мощь россии сильно деградировала.