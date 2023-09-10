Російська професійна армія закінчилася ще минулої осені – Буданов

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«Війна не пішла на користь путінському режиму: економіка не витримує, це – факт. Фінанси тримаються на запасах, а військова міць сильно втратила за час війни. Професійна армія, в загальному розумінні, закінчилася минулої осені. Нині вони воюють мобілізованими. Виробництво нової зброї і техніки на абсолютно недостатньому рівні», – зазначив генерал-майор.

Поділився Буданов і своїми думками щодо проблеми ескалації, зазначивши, що це перша війна, де були використані абсолютно всі види озброєння.

«Про яку ескалацію можна говорити, якщо задіяні абсолютно всі типи озброєнь: від підводних човнів до стратегічних бомбардувальників. Потрібно змінити логіку: не все в руках російської федерації, і не все в руках інших гравців на світовій арені, щось залежить і від нас», – констатував Кирило Буданов.

Він також застеріг від ейфорії і шапкозакидацьких настроїв, оскільки ворог навчається, переймаючи в тому числі успішну українську тактику.

«З точки зору креативності і гнучкості ми все ще перемагаємо росію. Путінський режим уже не такий потужний. Але це все ще неподоланий ворог і не можна просто так говорити, що в них все абсолютно погано. Вони адаптуються. Гарно побудували не одну лінію оборони. Але наш рух триває!», – підсумував Кирило Буданов.