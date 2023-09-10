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Российская профессиональная армия закончилась еще прошлой осенью - Буданов

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 сентября. УНН. Война не пошла на пользу путинскому режиму, он не такой мощный, как хочет казаться, а военная мощь россии сильно деградировала. Об этом заявил генерал-майор, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов на Ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES), сообщает УНН.

Цитата

«Война не пошла на пользу путинскому режиму: экономика не выдерживает, это – факт. Финансы держатся на запасах, а военная мощь сильно потеряла за время войны. Профессиональная армия, в общем понимании, закончилась прошлой осенью. Сейчас они воюют мобилизованными. Производство нового оружия и техники на совершенно недостаточном уровне», – отметил генерал-майор.

Поделился Буданов и своими мыслями относительно проблемы эскалации, отметив, что это первая война, где были использованы абсолютно все виды вооружения.

«О какой эскалации можно говорить, если задействованы абсолютно все типы вооружений: от подводных лодок до стратегических бомбардировщиков. Нужно изменить логику: не все в руках российской федерации, и не все в руках других игроков на мировой арене, что-то зависит и от нас», – констатировал Кирилл Буданов.

Он также предостерег от эйфории и шапкозакидательских настроений, поскольку враг учится, перенимая в том числе успешную украинскую тактику.

«С точки зрения креативности и гибкости мы все еще побеждаем Россию. Путинский режим уже не такой мощный. Но это все еще непреодолимый враг и нельзя просто так говорить, что у них все абсолютно плохо. Они адаптируются. Хорошо построили не одну линию обороны. Но наше движение продолжается!"», – подытожил Кирилл Буданов.

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