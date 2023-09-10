росія за три місяці мобілізувала 310 тис. військових – розвідка

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«Просто так за три місяці вони мобілізували 310 тис. військовослужбовців, які влилися в збройні сили», - розповів Скібіцький.

Доповнення

Скібіцький повідомляв, що росія зосередила на українських тимчасово окупованих територіях, у тому числі в Криму понад 420 тис. військовослужбовців.



Раніше представник ГУР МОУ Андрій Юсов повідомляв, що росія може розпочати нову хвилю мобілізації вже наприкінці вересня. Крім того, на тимчасово окупованих територіях України окупаційна влада може впровадити тотальну мобілізацію.

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