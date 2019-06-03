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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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7 марта, 06:35 • 109114 просмотра

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6 марта, 19:19 • 136303 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144060 просмотра

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Россия в Гааге обвинила Украину в ущемлении русскоязычного населения

Россия в Гааге обвинила Украину в ущемлении русскоязычного населения

Киев  •  УНН

 • 10006 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Украина прибегает к дискриминации русскоязычного населения. Об этом во время своего выступления в Международном суде ООН заявил представитель РФ Григорий Лукьянцев, сообщает УНН.

"Украина утверждает, что Россия нарушает Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, однако сама не придерживается этого. На материковой территории прибегает к дискриминации русскоязычного населения", - заявил Лукьянцев.

Он также заявил, что крымских татар Украина начала защищать только для защиты своих политических интересов.

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Как сообщал УНН, ранее РФ в Гааге заявляла об отсутствии юрисдикции в Международный суд ООН по данному Украины иском.

Напомним, 3 июня Международный суд ООН начал заслушивать стороны по делу Украины против РФ.

В понедельник Международный суд ООН рассмотрит возражения РФ в иске Украины.

Украина же представит свою позицию в суде во вторник, 4 июня.

Украинские Национальные Новости

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