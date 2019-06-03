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Росія у Гаазі звинуватила Україну в утисках російськомовного населення

Росія у Гаазі звинуватила Україну в утисках російськомовного населення

Київ • УНН

 • 10007 перегляди

КИЇВ. 3 червня. УНН. Україна вдається до дискримінацій російськомовного населення. Про це під час свого виступу в Міжнародному суді ООН заявив представник РФ Григорій Лук'янцев, повідомляє УНН.

"Україна стверджує, що Росія порушує Міжнародну конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, проте сама не дотримується цього. На материковій території вдається до дискримінації російськомовного населення", - заявив Лук'янцев.

Він також заявив, що кримських татар Україна почала захищати тільки задля захисту своїх політичних інтересів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Росія маніпулює у справі "Україна проти Росії" – Зеркаль

Як повідомляв УНН, раніше РФ у Гаазі заявляла про відсутність юрисдикції у Міжнародного суду ООН за поданим Україною позовом.

Нагадаємо, 3 червня Міжнародний суд ООН почав заслуховувати сторони у справі України проти РФ.

У понеділок Міжнародний суд ООН розгляне заперечення РФ у позові України.

Україна ж представить свою позицію у суді у вівторок, 4 червня.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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