До складу російської делегації в Гаазі увійшов "заступник міністра освіти Криму"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. До складу делегації Росії на слуханнях Міжнародного Суду ООН щодо порушення Російською Федерацією Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації увійшов "заступник міністра освіти Криму" Айдер Аблятіпов. Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Facebook, передає УНН.
"До речі, російські агресори приїхали з делегацією понад 40 осіб, серед яких – відомий своєю безпринципністю та особливим лакейством "замміністра освіти Криму" Айдер Аблятіпов", - написав Чубаров.
Він заявив, що російська сторона "буде намагатися піднести цей факт мало не як прорив міжнародної ізоляції Криму".
"...але все пояснюється дуже просто: Нідерланди надали разову візу Аблятипову і лише з причини того, що він включений однією зі сторін судового процесу як учасник на засіданні", - додав Чубаров.
За його словами, одразу після завершення засідання суду Аблятипов має негайно виїхати з Нідерландів.
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Нагадаємо, 3-7 червня 2019 року у Гаазі (Нідерланди) відбудуться слухання Міжнародного суду ООН у справі про порушення Росією Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму і Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.
Росія на слуханнях у Міжнародному суді в Гаазі планує доводити відсутність юрисдикції цього органу для розгляду судової справи "Україна проти Російської Федерації".
У понеділок, 3 червня, Міжнародний суд ООН розгляне заперечення РФ у позові України.
Україна ж представить свою позицію у суді у вівторок, 4 червня.