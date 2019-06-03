До складу російської делегації в Гаазі увійшов "заступник міністра освіти Криму"

КИЇВ. 3 червня. УНН. До складу делегації Росії на слуханнях Міжнародного Суду ООН щодо порушення Російською Федерацією Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації увійшов "заступник міністра освіти Криму" Айдер Аблятіпов. Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Facebook, передає УНН.