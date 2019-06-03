Росія маніпулює у справі “Україна проти Росії” - Зеркаль

За її словами, більшість матеріалів буде оприлюднено на сайті суду, проте агрументи РФ присвячені спробі заплутати всіх і перекрутити нашу справу у щось зовсім інше, ніж закладає Україна.

Пояснення зводяться до кількох тез.

Перша – на думку РФ Суд не має юрисдикції розглядати заяви України про агресію, неправомірну окупацію, відверті порушення Статуту ООН, а тому Україна прагне обійти ці обмеження юрисдикції і штучно намагається втиснути згадані порушення в юрисдикцію двох Конвенцій.

Друга – на думку РФ усі порушення, про які заявляє Україна, зовсім не порушення.

"Ніякого тероризму, ніякого фінансування, жодних переслідувань. Це найнебезпечніша частина. З одного боку, Росія намагається перекрутити усю доказову базу. З іншого, намагається буквально змінити тексти конвенцій, вимагаючи їх читати так, щоб дії Росії не потрапляли під їхню дію", - пояснила Зеркаль.

Третє – на думку РФ Україна вела себе недобросовісно у спробах мирного врегулювання спору перед тим, як звернутися до Суду.

"Ці маніпуляції побудовані дуже вправно. І в письмових документах і у виступах адвокатів Російської Федерації багато складної аргументації. Але навіть простого погляду на структуру цих аргументів достатньо, аби зрозуміти їхню помилковість", - написала Зеркаль.

Проте Україна також письмово виклала відповідь на заперечення РФ 14 січня цього року і пояснила, у чому помилковість позиції РФ.

"По-перше, РФ намагається маніпулювати судом і замість питань юрисдикції, розглядати справу по суті на власних умовах. РФ намагається сказати Суду – забудьте про тисячі сторінок доказів, подивіться лише на кілька фактів, які відібрала Росія. У сучасному світі медіа така маніпуляція часто спрацьовує. Але не має спрацювати в поважному Суді ООН. На цьому етапі Суд розглядає лише питання юрисдикції.

По-друге, ми ще раз і дуже ретельно пояснюємо, у чому полягає природа спору. Говоримо про нормальне, а не штучно звужене, розуміння конвенцій. Говоримо про доречність їх застосування до нашого спору. І закликаємо розглянути цей спір по суті.

Звісно ж ми, як і раніше, терпляче і добросовісно пригадуємо, як ми вели переговори з РФ і переконували їх усунути порушення", - зазначила Олена Зеркаль.

Нагадаємо, сьогодні Міжнародний суд ООН розглядає заперечення Російської Федерації щодо наявності в суду юрисдикції щодо позову “Україна проти Росії”.