Россия манипулирует по делу "Украина против России" - Зеркаль

По ее словам, большинство материалов будет опубликовано на сайте суда, однако агрументы РФ посвящены попытке запутать всех и извратить наше дело в нечто совсем иное, чем имеет ввиду Украина.

Пояснения сводятся к нескольким тезисам.

Первый - по мнению РФ Суд не имеет юрисдикции рассматривать заявления Украины об агрессии, неправомерной оккупации, откровенные нарушения Устава ООН, а потому Украина стремится обойти эти ограничения юрисдикции и искусственно пытается втиснуть упомянутые нарушения в юрисдикцию двух Конвенций.

Вторая - по мнению РФ все нарушения, о которых заявляет Украина, совсем не нарушения.

"Никакого терроризма, никакого финансирования, никаких преследований. Это опасная часть. С одной стороны, Россия пытается извратить всю доказательную базу. С другой, пытается буквально изменить тексты конвенций, требуя их читать так, чтобы действия России не попадали под их действие", - объяснила Зеркаль.

Третье - по мнению РФ Украина вела себя недобросовестно в попытках мирного урегулирования спора перед тем, как обратиться в Суд.

"Эти манипуляции построены очень ловко. И в письменных документах, и выступлениях адвокатов Российской Федерации много сложной аргументации. Но даже простого взгляда на структуру этих аргументов достаточно, чтобы понять их ошибочность", - написала Зеркаль.

Однако Украина также письменно изложила ответ на возражения РФ 14 января этого года и объяснила, в чем ошибочность позиции РФ.

"Во-первых, РФ пытается манипулировать судом и вместо вопросов юрисдикции, рассматривать дело по существу на собственных условиях. РФ пытается сказать Суду - забудьте о тысячах страниц доказательств, посмотрите только на несколько фактов, которые отобрала Россия. В современном мире медиа такая манипуляция часто срабатывает. Но не должна сработать в почтенном суде ООН. На этом этапе Суд рассматривает только вопросы юрисдикции.

Во-вторых, мы еще раз и очень тщательно объясняем, в чем заключается природа спора. Говорим о нормальном, а не искусственно суженном, понимании конвенций. Говорим об уместности их применения к нашему спору. И призываем рассмотреть этот спор по существу.

Конечно же мы, как и раньше, терпеливо и добросовестно вспоминаем, как мы вели переговоры с РФ и убеждали их устранить нарушения", - отметила Елена Зеркаль.

Напомним, сегодня Международный суд ООН рассматривает возражения Российской Федерации о наличии у суда юрисдикции по иску "Украина против России".