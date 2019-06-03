Россия манипулирует по делу "Украина против России" - Зеркаль

ukru
Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 6474 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 30061 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 50851 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 113873 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109109 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136301 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144060 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129994 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130071 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 131267 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ЕС делает именно то, что хочет Трамп. Ему все еще все равно - Politico

ЕС делает именно то, что хочет Трамп. Ему все еще все равно - Politico

7 марта, 08:59 • 46542 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

12:17 • 56372 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

12:36 • 53381 просмотра
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

15:14 • 39364 просмотра
Трамп разъярен из-за поведения России и её ударов по Украине - СМИ

Трамп разъярен из-за поведения России и её ударов по Украине - СМИ

16:42 • 28165 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

15:14 • 39364 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 113877 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 145215 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 157378 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 216107 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

15:09 • 16161 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

13:56 • 22281 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

12:36 • 53374 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

12:17 • 56372 просмотра
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 124413 просмотра
Актуальное
Россия манипулирует по делу "Украина против России" - Зеркаль

Россия манипулирует по делу "Украина против России" - Зеркаль

Киев  •  УНН

 • 9196 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Международный суд ООН начал рассмотрение возражений Российской Федерации о наличии у суда юрисдикции по иску "Украина против России", однако РФ пытается запутать всех и перекрутить дело в нечто совсем иное, чем излагает Украина. Об этом заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль написала в Facebook, передает УНН.

По ее словам, большинство материалов будет опубликовано на сайте суда, однако агрументы РФ посвящены попытке запутать всех и извратить наше дело в нечто совсем иное, чем имеет ввиду Украина.

Пояснения сводятся к нескольким тезисам.

Первый - по мнению РФ Суд не имеет юрисдикции рассматривать заявления Украины об агрессии, неправомерной оккупации, откровенные нарушения Устава ООН, а потому Украина стремится обойти эти ограничения юрисдикции и искусственно пытается втиснуть упомянутые нарушения в юрисдикцию двух Конвенций.

Вторая - по мнению РФ все нарушения, о которых заявляет Украина, совсем не нарушения.

"Никакого терроризма, никакого финансирования, никаких преследований. Это опасная часть. С одной стороны, Россия пытается извратить всю доказательную базу. С другой, пытается буквально изменить тексты конвенций, требуя их читать так, чтобы действия России не попадали под их действие", - объяснила Зеркаль.

Третье - по мнению РФ Украина вела себя недобросовестно в попытках мирного урегулирования спора перед тем, как обратиться в Суд.

"Эти манипуляции построены очень ловко. И в письменных документах, и выступлениях адвокатов Российской Федерации много сложной аргументации. Но даже простого взгляда на структуру этих аргументов достаточно, чтобы понять их ошибочность", - написала Зеркаль.

Однако Украина также письменно изложила ответ на возражения РФ 14 января этого года и объяснила, в чем ошибочность позиции РФ.

"Во-первых, РФ пытается манипулировать судом и вместо вопросов юрисдикции, рассматривать дело по существу на собственных условиях. РФ пытается сказать Суду - забудьте о тысячах страниц доказательств, посмотрите только на несколько фактов, которые отобрала Россия. В современном мире медиа такая манипуляция часто срабатывает. Но не должна сработать в почтенном суде ООН. На этом этапе Суд рассматривает только вопросы юрисдикции.

Во-вторых, мы еще раз и очень тщательно объясняем, в чем заключается природа спора. Говорим о нормальном, а не искусственно суженном, понимании конвенций. Говорим об уместности их применения к нашему спору. И призываем рассмотреть этот спор по существу.

Конечно же мы, как и раньше, терпеливо и добросовестно вспоминаем, как мы вели переговоры с РФ и убеждали их устранить нарушения", - отметила Елена Зеркаль.

Напомним, сегодня Международный суд ООН рассматривает возражения Российской Федерации о наличии у суда юрисдикции по иску "Украина против России".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы