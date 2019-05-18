Россия и Нидерланды урегулировали многолетний спор по судну Greenpeace
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Россия и Нидерланды урегулировали многолетний спор по захвату судна экологической организации Greenpeace в 2013 году во время протеста российской нефтяной буровой платформы в Арктике. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
По озвученной 17 мая договоренности, Москва выплатит около 2,7 миллиона евро (3 миллиона долларов) в качестве компенсации за ущерб, нанесенный кораблю под флагом Нидерландов Arctic Sunrise.
“Российская Федерация и Королевство Нидерландов пришли к полному и окончательному урегулированию любых взаимных претензий”, — говорится в совместном заявлении МИД Нидерландов и России.
Судно Arctic Sunrise, принадлежащей организации Greenpeace и которое ходит под флагом Нидерландов, стало широко известно в 2013 году после протеста активистов против добычи нефти в Арктике у одной из российских нефтедобывающих платформ в Баренцевом море. Тогда судно, членов экипажа, активистов и журналистов арестовала Россия; держали под арестом несколько месяцев, судно около года. Людей с судна сначала обвиняли в “пиратстве”, затем переквалифицировали обвинение на “хулиганство” и в конце отпустили по амнистии после того, как Международный трибунал по морскому праву постановил, что Россия должна освободить людей и судно.
Международный арбитраж по морскому праву в нидерландской Гааге в 2015 году признал Россию виновной в нарушении Конвенции ООН по морскому праву в связи с теми событиями. Позже арбитраж постановил, что Россия должна заплатить 5,4 млн евро возмещения за захват в 2013 году 30 участников акции протеста экологической организации Greenpeace против добычи нефти в Арктике и их судна. Москва отказывалась признавать предназначенную этим судом компетенцию для выплаты.
Как сообщал УНН, 10 мая в немецком городе Гамбург проходили слушания международного трибунала по морскому праву в деле украинских моряков.
Во время выступления заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль обратилась к международному трибуналу с просьбой применить временные меры, которые требуют, чтобы Россия немедленно освободила военно-морские корабли Украины и членов их экипажей и вернула их в Украину.
Предварительная дата вынесения решения Международного трибунала по морскому праву по делу о украинских моряков — 25 мая.