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Рішення Міжнародного трибуналу щодо українських моряків очікується 25 травня

Рішення Міжнародного трибуналу щодо українських моряків очікується 25 травня

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Попередня дата винесення рішення Міжнародного трибуналу з морського права у справі щодо українських моряків - 25 травня. Про це заявив голова Трибуналу Пак Чжин Хьон, передає кореспондент УНН.

"Трибунал тепер піде на нараду. Дата винесення рішення в цьому випадку попередньо встановлена на суботу, 25 травня 2019 року. Сторони будуть завчасно проінформовані про будь-які зміни цієї дати. Відповідно до звичайної практики я прошу Агента люб'язно залишатися в розпорядженні Трибуналу, з тим, щоб надати будь-яку додаткову допомогу та інформацію, які можуть йому знадобитися під час обговорення до винесення рішення", - сказав голова.

Нагадаємо, під час виступу заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль звернулася до міжнародного трибуналу з проханням застосувати тимчасові заходи, які вимагають, щоб Росія негайно звільнила військово-морські кораблі України та членів їх екіпажів і повернула їх в Україну.

Як повідомляв УНН, сьогодні в німецькому місті Гамбург проходили слухання міжнародного трибуналу з морського права у справі українських моряків.

Раніше повідомлялося, що суд ухвалить рішення про моряків до кінця травня.

Українські Національні Новини

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