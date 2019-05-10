Международный трибунал завершил слушания по украинскому делу
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Слушания Международного трибунала по морскому праву в деле украинских моряков в Гамбурге сегодня объявлены завершенными. Об этом заявил председатель трибунала Пак Чжин Хён, передает корреспондент УНН.
"Теперь слушанья закрыты", - сказал председатель.
Слушанья длились два с половиной часа – с 11:00 до 14:00 по Киеву с перерывом в полчаса. На них выступили юрист Джонатан Гимблет и Профессор Фред Соунс, а также заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.
Кроме того, украинскую позицию представили юрист Марни Чик и профессор Жан-Марк Тювенин.
Во время выступления Зеркаль обратилась к международному трибуналу с просьбой применить временные меры, которые требуют, чтобы Россия немедленно освободила военно-морские корабли Украины и членов их экипажей и вернула их в Украину.
Как сообщал УНН, сегодня в немецком городе Гамбург проходили слушания международного трибунала по морскому праву в деле украинских моряков.
Ожидается, что суд примет решение о моряков до конца мая.