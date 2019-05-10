Міжнародний трибунал завершив слухання в українській справі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Слухання Міжнародного трибуналу з морського права у справі українських моряків у Гамбурзі сьогодні оголошені завершеними. Про це заявив голова трибуналу Пак Чжин Хьон, передає кореспондент УНН.
"Тепер слухання закриті", - сказав голова.
Слухання тривали дві з половиною години - з 11:00 до 14:00 за київським часом з перервою у півгодини. На них виступили юрист Джонатан Гімблет і професор Фред Соунс, а також заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.
Крім того, українську позицію представили юрист Марни Чик і професор Жан-Марк Тювенін.
Під час виступу Зеркаль звернулася до міжнародного трибуналу з проханням застосувати тимчасові заходи, які вимагають, щоб Росія негайно звільнила військово-морські кораблі України та членів їх екіпажів і повернула їх в Україну.
Як повідомляв УНН, сьогодні в німецькому місті Гамбург проходили слухання міжнародного трибуналу з морського права в справі українських моряків.
Очікується, що суд ухвалить рішення щодо моряків до кінця травня.