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Міжнародний трибунал завершив слухання в українській справі

Міжнародний трибунал завершив слухання в українській справі

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Слухання Міжнародного трибуналу з морського права у справі українських моряків у Гамбурзі сьогодні оголошені завершеними. Про це заявив голова трибуналу Пак Чжин Хьон, передає кореспондент УНН.

"Тепер слухання закриті", - сказав голова.

Слухання тривали дві з половиною години - з 11:00 до 14:00 за київським часом з перервою у півгодини. На них виступили юрист Джонатан Гімблет і професор Фред Соунс, а також заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.

Крім того, українську позицію представили юрист Марни Чик і професор Жан-Марк Тювенін.

Під час виступу Зеркаль звернулася до міжнародного трибуналу з проханням застосувати тимчасові заходи, які вимагають, щоб Росія негайно звільнила військово-морські кораблі України та членів їх екіпажів і повернула їх в Україну.

Як повідомляв УНН, сьогодні в німецькому місті Гамбург проходили слухання міжнародного трибуналу з морського права в справі українських моряків.

Очікується, що суд ухвалить рішення щодо моряків до кінця травня.

Українські Національні Новини

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