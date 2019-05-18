Росія і Нідерланди врегулювали багаторічну суперечку щодо судна Greenpeace

За озвученою 17 травня домовленістю, Москва виплатить близько 2,7 мільйона євро (3 мільйони доларів) як компенсацію за шкоду, завдану кораблю під прапором Нідерландів Arctic Sunrise.

“Російська Федерація і Королівство Нідерландів дійшли до повного й остаточного врегулювання будь-яких взаємних претензій”, — йдеться в спільній заяві МЗС Нідерландів і Росії.

Судно Arctic Sunrise, що належить організації Greenpeace і ходить під прапором Нідерландів, стало широко відоме 2013 року після протесту активістів проти видобування нафти в Арктиці біля однієї з російських нафтовидобувних платформ у Баренцевому морі. Тоді судно, членів екіпажу, активістів і журналістів арештувала Росія; людей тримали під арештом кілька місяців, судно близько року. Людей із судна спершу звинувачували в “піратстві”, потім перекваліфікували звинувачення на “хуліганство” і врешті відпустили за амністією після того, як Міжнародний трибунал із морського права ухвалив, що Росія повинна звільнити людей і судно.

Міжнародний арбітраж із морського права в нідерландській Гаазі 2015 року визнав Росію винною в порушенні Конвенції ООН про морське право у зв’язку з тими подіями. Пізніше арбітраж ухвалив, що Росія має сплатити 5 мільйонів 400 тисяч євро відшкодування за захоплення 2013 року 30 учасників акції протесту екологічної організації Greenpeace проти видобування нафти в Арктиці і їхнього судна. Москва відмовлялася визнавати призначену цим судом компетенцію для виплати.

Як повідомляв УНН, 10 травня в німецькому місті Гамбург проходили слухання міжнародного трибуналу з морського права у справі українських моряків.

Під час виступу заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль звернулася до міжнародного трибуналу з проханням застосувати тимчасові заходи, які вимагають, щоб Росія негайно звільнила військово-морські кораблі України та членів їх екіпажів і повернула їх в Україну.

Попередня дата винесення рішення Міжнародного трибуналу з морського права у справі щодо українських моряків — 25 травня.