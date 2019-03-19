Roshen в центре столицы пытался поджечь бездомный

$41.180.14
46.610.42
ukru
Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства
07:15 • 6060 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 11171 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 10919 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 43783 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 94255 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 140239 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 130473 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 71393 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 188912 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150847 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
4.9м/с
56%
Популярные новости

Атака ударных дронов по Одессе: загорелся жилой дом, повреждена гражданская инфраструктура

15 апреля, 23:47 • 9500 просмотра

Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия

16 апреля, 01:06 • 13113 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

16 апреля, 02:15 • 17106 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

02:51 • 15700 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

03:45 • 20053 просмотра
публикации

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 412 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 6060 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 11171 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 140239 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 130473 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 12907 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 15146 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 17568 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 20475 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 22019 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

Roshen в центре столицы пытался поджечь бездомный

Киев • УНН

 • 13138 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Человек, который бросил емкость с неизвестным веществом в витрину магазина Roshen на улице Крещатик 18 марта, является лицом без определенного места жительства и регистрации. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.

Roshen в центре столицы пытался поджечь бездомный

"Мужчина 1965 года, без регистрации и постоянного места жительства", - сообщил собеседник.

Ранее в полиции сообщили, что поджигатель является членом радикальной экстремистской организации, руководитель которой задержан СБУ и находится в СИЗО. Целью этой организации была дестабилизация ситуации в столице и срыв выборов.

Мужчину задержали. Проверяется его причастность к поджогу магазина фабрики Roshen 17 марта на Оболони.

Начато уголовные производства по факту умышленного уничтожения имущества путем поджога и по факту хулиганства.

Напомним, около 15.10 18 марта, в Киеве рядом с Бессарабской площадью загорелся магазин Roshen.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$64.27
Bitcoin
$83,365.40
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.30
Золото
$3,316.50
Ethereum
$1,563.27