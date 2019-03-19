Roshen в центре столицы пытался поджечь бездомный
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Человек, который бросил емкость с неизвестным веществом в витрину магазина Roshen на улице Крещатик 18 марта, является лицом без определенного места жительства и регистрации. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
"Мужчина 1965 года, без регистрации и постоянного места жительства", - сообщил собеседник.
Ранее в полиции сообщили, что поджигатель является членом радикальной экстремистской организации, руководитель которой задержан СБУ и находится в СИЗО. Целью этой организации была дестабилизация ситуации в столице и срыв выборов.
Мужчину задержали. Проверяется его причастность к поджогу магазина фабрики Roshen 17 марта на Оболони.
Начато уголовные производства по факту умышленного уничтожения имущества путем поджога и по факту хулиганства.
Напомним, около 15.10 18 марта, в Киеве рядом с Бессарабской площадью загорелся магазин Roshen.