Roshen у центрі столиці намагався підпалити безпритульний
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Чоловік, який кинув ємність з невідомою речовиною у вітрину магазину Roshen на вулиці Хрещатик 18 березня, є особою без постійного місця проживання та реєстрації. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
"Чоловік 1965 року народження, без реєстрації та постійного місця проживання", - повідомив співрозмовник.
Раніше у поліції повідомили, що палій є членом радикальної екстремістської організації, керівник якої затриманий СБУ і знаходиться в СІЗО. Метою цієї організації була дестабілізація ситуації у столиці та зрив виборів.
Чоловіка затримано. Перевіряється його причетність до підпалу магазину фабрики Roshen 17 березня на Оболоні.
Розпочато кримінальні провадження за фактом умисного знищення майна шляхом підпалу та за фактом хуліганства.
Нагадаємо, близько 15.10 18 березня у Києві поряд з Бессарабською площею загорівся магазин Roshen.