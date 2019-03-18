Спроба підпалу магазину Roshen: затриманим виявився член радикальної екстреміської організації

КИЇВ. 18 березня. УНН. Чоловік, який кинув ємність з невідомою речовиною у вітрину магазину Roshen на вулиці Хрещатик, є членом радикальної екстреміської організації, керівник якої затриманий СБУ і знаходиться в СІЗО. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко, передає УНН із посиланням на прес-службу столичної поліції.