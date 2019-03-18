Спроба підпалу магазину Roshen: затриманим виявився член радикальної екстреміської організації
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Чоловік, який кинув ємність з невідомою речовиною у вітрину магазину Roshen на вулиці Хрещатик, є членом радикальної екстреміської організації, керівник якої затриманий СБУ і знаходиться в СІЗО. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко, передає УНН із посиланням на прес-службу столичної поліції.
“Щодо особи затриманого за підозрою у вчиненні цього правопорушення: встановлено, що він — активний учасник численних вуличних акцій, які відбуваються у місті Києві, і є членом радикальної екстреміської організації, керівник якої затриманий СБУ і знаходиться в СІЗО. Метою цієї оргізанізації була дестабілізація ситуації у столиці та зрив виборів. Зараз із ним проводять першочергові слідчі дії. Також є підстави вважати, що він причетний до нічного підпалу магазину на Оболоні. Збирається доказова база”, — повідомив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.
У прес-службі зазначили, що розпочато кримінальні провадження за фактом умисного знищення майна шляхом підпалу та за фактом хуліганства. Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Як повідомляв УНН, у Києві затримали чоловіка, який кинув ємність з невідомою речовиною у вітрину магазину Roshen на вулиці Хрещатик.
Зловмисником виявився 53-річний мешканець столиці. Його доставили в управління поліції для надання пояснень