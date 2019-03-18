У Києві затримали чоловіка, який кинув ємність із запальною сумішшю у магазин Roshen
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. У Києві затримали чоловіка, який кинув ємність з невідомою речовиною у вітрину магазину Roshen на вулиці Хрещатик. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
За даними поліції, до Печерського управління поліції надійшло повідомлення про те, що чоловік кинув ємність з невідомою речовиною у вітрину магазину на вулиці Хрещатик.
Пізніше працівники поліції викрили та затримали зловмисника – ним виявився 53-річний мешканець столиці. Його доставили в управління поліції для надання пояснень. Наразі проводиться першочергова перевірка, за результатами якої буде надана правова кваліфікація його діям.
Наразі подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.
Раніше УНН повідомляв, що близько 15.10 у Києві на вулиці Хрещатик поряд з Бессарабською площею загорівся магазин Roshen.
Вогонь спалахнув біля входу в магазин. Зі слів очевидців, його швидко загасили. Також біля магазину журналісти УНН побачили склянки розбитої пляшки.
Пізніше УНН повідомили, що поліція з’ясовує обставини виникнення пожежі у магазині Roshen, який знаходиться по вул. Хрещатик поряд з Бессарабською площею.