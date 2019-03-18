В Киеве задержали мужчину, который бросил емкость с зажигательной смесью в магазин Roshen
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В Киеве задержали мужчину, который бросил емкость с неизвестным веществом в витрину магазина Roshen на улице Крещатик. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
По данным полиции, в Печерское управления полиции поступило сообщение о том, что человек бросил емкость с неизвестным веществом в витрину магазина на улице Крещатик.
Позже работники полиции разоблачили и задержали злоумышленника - им оказался 53-летний житель столицы. Его доставили в управление полиции для дачи объяснений. В настоящее время проводится первоочередная проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация его действий.
Сейчас событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Ранее сообщал УНН, что около 15.10 в Киеве на улице Крещатик рядом с Бессарабской площадью загорелся магазин Roshen.
Огонь вспыхнул у входа в магазин. По словам очевидцев, его быстро потушили. Также у магазина журналисты УНН увидели осколки разбитой бутылки.
Позже УНН сообщили, что полиция выясняет обстоятельства возникновения пожара в магазине Roshen, который находится по ул. Крещатик рядом с Бессарабской площадью.