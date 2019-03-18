Попытка поджога магазина Roshen: задержанным оказался член радикальной экстремистской организации
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Мужчина, который бросил емкость с неизвестным веществом в витрину магазина Roshen на улице Крещатик, является членом радикальной экстремистской организации, руководитель которой задержан СБУ и находится в СИЗО. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.
"О личности задержанного по подозрению в совершении этого правонарушения: установлено, что он - активный участник многочисленных уличных акций, которые происходят в городе Киеве, и является членом радикальной экстремистской организации, руководитель которой задержан СБУ и находится в СИЗО. Целью этой оргизанизации была дестабилизация ситуации в столице и срыв выборов. Сейчас с ним проводят первоочередные следственные действия. Также есть основания полагать, что он причастен к ночному поджогу магазина на Оболони. Собирается доказательная база", - сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.
В пресс-службе отметили, что начато уголовные производства по факту умышленного уничтожения имущества путем поджога и по факту хулиганства. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Как сообщал УНН, в Киеве задержали мужчину, который бросил емкость с неизвестным веществом в витрину магазина Roshen на улице Крещатик.
Злоумышленником оказался 53-летний житель столицы. Его доставили в управление полиции для дачи объяснений.