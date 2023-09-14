Рош ха-Шана: традиции иудейского Нового года, как будет проходить празднование в Умани

Традиции праздника

Рош ха-Шана является одним из важнейших праздников в иудаизме. По иудейскому календарю приходится на первое и второе число месяца тишрей. Праздник не имеет фиксированной даты. Обычно Рош ха-Шана отмечается в второй половине сентября — в начале октября.

Завтра иудеи отметят начало 5784 года от сотворения мира.

Считается, что в Рош ха-Шана Бог определяет судьбу человека на следующий год, однако это решение не окончательное и в течение следующих десяти дней может быть изменено. С началом нового года начинаются десять дней покаяния, которые продолжаются до праздника Йом-Киппур.

В Рош ха-Шана обязательно’трубят в шофар — еврейский ритуальный музыкальный инструмент, сделанный из рога животного, игра на котором представляет собой одну из заповедей Торы.

Праздник сопровождается особой семейной трапезой. На столе обязательно должны быть лук-порей, свекла, финики, морковь, гранат. Именно эти продукты символизируют определенные хорошие вещи, и, потребляя их, необходимо проговаривать определенные желания.

Также на столе должен быть круглый хлеб хала и гефилте-фиш — фаршированная рыба. На тарелке с рыбой обязательно’должна быть ее голова, которая символизирует Голову года.

Как в этом году будет происходить празднование в Умани

Каждый год десятки тысяч хасидов-паломников приезжают на Рош ха-Шана в Умань, чтобы посетить могилу основателя течения брацлавского хасидизма цадика Нахмана. Даже полномасштабная российская агрессия не становится их на пути.

Этого в Умани ожидают до 30 тысяч паломников. В город уже прибыли израильские полицейские и медики, которые помогают своим украинским коллегам.

Введен особый режим’въезда в Умань. Также усилены меры безопасности. В частности, до 22 сентября в микрорайоне паломничества запрещено:

— продажа алкогольных напитков и веществ, произведенных на спиртовой основе (за исключением лекарственных средств, разрешенных к применению и включенных в Государственный реестр лекарственных средств, и дезинфицирующих средств);

— продажа и использование пиротехнических средств, в частности салютов, фейерверков, других взрывчатых веществ, создающих шумовой эффект, а также продажа пневматического оружия и игрушек, имитирующих оружие.

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