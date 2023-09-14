За добу до України прибуло понад 8,5 тис. паломників-хасидів

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“Поліція Ізраїлю прибула до Умані на період святкування Рош га-Шана. Спільно з українськими поліцейськими вони несуть службу в місцях паломництва хасидів.

Вже сьогодні іноземні колеги заступлять на патрулювання разом із українськими поліцейськими та військовослужбовцями Національної гвардії. За добу державний кордон в пунктах пропуску перетнули 8 тис. 726 паломників-хасидів”, - йдеться у повідомленні МВС у Telegram.

Загалом очікується прибуття всього близько 30 тис. паломників.

Доповнення

У місцях масового скупчення паломників здійснюється цілодобове чергування на 7 постах. ДСНС та Нацполіція роздають спеціально розроблені пам’ятки англійською мовою та на івриті з правилами пожежної безпеки.