За добу до України прибуло понад 8,5 тис. паломників-хасидів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. На святкування Рош га-Шана в Умані за добу до України прибуло 8 тис. 726 паломників-хасидів. Для допомоги українським правоохоронцям контролювати безпеку в Умані прибули ізраїльські поліцейські. Про це повідомляє УНН із посиланням на МВС України.
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“Поліція Ізраїлю прибула до Умані на період святкування Рош га-Шана. Спільно з українськими поліцейськими вони несуть службу в місцях паломництва хасидів.
Вже сьогодні іноземні колеги заступлять на патрулювання разом із українськими поліцейськими та військовослужбовцями Національної гвардії. За добу державний кордон в пунктах пропуску перетнули 8 тис. 726 паломників-хасидів”, - йдеться у повідомленні МВС у Telegram.
Загалом очікується прибуття всього близько 30 тис. паломників.
Доповнення
У місцях масового скупчення паломників здійснюється цілодобове чергування на 7 постах. ДСНС та Нацполіція роздають спеціально розроблені пам’ятки англійською мовою та на івриті з правилами пожежної безпеки.