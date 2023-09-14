За сутки в Украину прибыло более 8,5 тыс. паломников-хасидов

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“Полиция Израиля прибыла в Умань на период празднования Рош ха-Шана. Совместно с украинскими полицейскими они несут службу в местах паломничества хасидов.

Уже сегодня иностранные коллеги заступят на патрулирование вместе с украинскими полицейскими и военнослужащими Национальной гвардии. За сутки государственную границу в пунктах пропуска пересекли 8 тыс. 726 паломников-хасидов”, - говорится в сообщении МВД в Telegram.

В целом ожидается прибытие всего около 30 тыс. паломников.

Дополнение

В местах массового скопления паломников осуществляется круглосуточное дежурство на 7 постах. ГСЧС и Нацполиция раздают специально разработанные памятки на английском языке и на иврите с правилами пожарной безопасности.