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Рош га-Шана в Умані: на допомогу рятувальникам ДСНС приїхали ізраїльські медики

Рош га-Шана в Умані: на допомогу рятувальникам ДСНС приїхали ізраїльські медики

Київ • УНН

 • 287147 перегляди

КИЇВ. 14 вересня. УНН. У місцях масового скупчення людей в Умані рятувальникам ДСНС допомагають ізраїльські медики, передає УНН з посиланням на повідомлення Службу.

Деталі

Для оперативного реагування на надзвичайні ситуації в місцях зібрання паломників в  Умані розгорнуто роботу зведеного загону ДСНС. На допомогу рятувальникам, які у цілодобовому режимі стежать за безпекою прочан, прибули ізраїльські медики. Тож у випадку виникнення надзвичайних подій вони зможуть оперативно надати медичну допомогу паломникам, повідомили у службі.

І додали, що співробітники ДСНС з підводного розмінування та спеціальних вибухових робіт напередодні Рош га-Шана обстежили водойму, де купаються паломники-хасиди. Там же розгорнуто та функціонує водолазний пост.

Нагадаємо

На святкування Рош га-Шана в Умані за добу до України прибуло 8 тисяч 726 паломників-хасидів. Для допомоги українським правоохоронцям контролювати безпеку в Умані прибули ізраїльські поліцейські.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Святкування Рош-га-Шана в Умані: скільки коштують квитки до України та як паломники на них збирають

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