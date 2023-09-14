Рош ха-Шана в Умани: на помощь спасателям ГСЧС приехали израильские медики

Детали

Для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации в местах скопления паломников в Умани развернута работа сводного отряда ГСЧС. На помощь спасателям, которые в круглосуточном режиме следят за безопасностью паломников, прибыли израильские медики. Поэтому в случае возникновения чрезвычайных событий они смогут оперативно оказать медицинскую помощь паломникам, сообщили в службе.

И добавили, что сотрудники ГСЧС по подводному разминированию и специальным взрывным работам накануне Рош ха-Шана обследовали водоем, где купаются паломники-хасиды. Там же развернут и функционирует водолазный пост.

Напомним

На празднование Рош ха-Шана в Умани за сутки в Украину прибыло 8 тысяч 726 паломников-хасидов. Для помощи украинским правоохранителям контролировать безопасность в Умани прибыли израильские полицейские.

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