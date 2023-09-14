Рош га-Шана: традиції іудейського Нового року, як відбуватиметься святкування в Умані

Традиції свята

Рош га-Шана є одним з найважливіших свят в іудаїзмі. За іудейським календарем припадає на перше та друге число місяця тішрей. Свято не має фіксованої дати. Зазвичай Рош га-Шана відзначається у другій половині вересня — на початку жовтня.

Завтра іудеї відзначать початок 5784 року від створення світу.

Вважається, що в Рош га-Шана Бог визначає долю людини на наступний рік, проте це рішення не остаточне і протягом наступних десяти днів може бути змінене. З початком нового року починаються десять днів каяття, які тривають до свята Йом-Кіппур.

У Рош га-Шана обов’язково сурмлять у шофар — єврейський ритуальний музичний інструмент, зроблений з рогу тварини, гра на якому являє собою одну із заповідей Тори.

Свято супроводжується особливою сімейною трапезою. На столі обов’язко мають бути цибуля-порей, буряк, фініки, морква, гранат. Саме ці продукти символізують певні хороші речі, і, споживаючи їх, необхідно промовляти певні бажання.

Також на столі має бути круглий хліб хала та гефілте-фіш — фарширована риба. На тарілці з рибою обов’язково має бути її голова, яка символізує Голову року.

Як цього року відбуватиметься святкування в Умані

Кожного року десятки тисяч хасидів-паломників приїжджають на Рош га-Шана до Умані аби відвідати могилу засновника течії брацлавського хасидизму цадика Нахмана. Навіть повномасштабна російська агресія не стає їх на заваді.

Цього в Умані очікують до 30 тисяч паломників. До міста вже прибули ізраїльські поліцейські та медики, які допомагають своїм українським колегам.

Запроваджено особливий режим в’їзду до Умані. Також посилені заходи безпеки. Зокрема, до 22 вересня в мікрорайоні паломництва заборонено:

— продаж алкогольних напоїв і речовин, вироблених на спиртовій основі (за винятком лікарських засобів, дозволених до застосування та включених до Державного реєстру лікарських засобів, та дезінфекційних засобів);

— продаж і використання піротехнічних засобів, зокрема салютів, феєрверків, інших вибухових речовин, що створюють шумовий ефект, а також продаж пневматичної зброї та іграшок, що імітують зброю.

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