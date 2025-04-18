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Романа Мрочко уволили с должности главы Херсонской ГВА

Киев • УНН

 • 364 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение об увольнении Романа Мрочко с должности начальника Херсонской городской военной администрации. Мрочко занимал эту должность с 2023 года.

Романа Мрочко уволили с должности главы Херсонской ГВА

Президент Владимир Зеленский подписал распоряжение, которым уволил начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Офиса президента Украины.

Детали

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 17 апреля, издал распоряжение №44/2025-рп об увольнении Романа Мрочко с должности начальника Херсонской городской военной администрации Херсонского района Херсонской области.

Уволить Мрочко Романа Николаевича с должности начальника Херсонской городской военной администрации Херсонского района Херсонской области

- говорится в документе.

Заметим, что Роман Николаевич Мрочко родился в 1989 году. Окончил Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого. Работал в органах прокуратуры с 2011 года.

С сентября по декабрь 2014 года был заместителем военного прокурора Черниговского гарнизона Центрального региона Украины.

С декабря 2014 по июнь 2015 года - работал в должности заместителя военного прокурора Винницкого гарнизона Центрального региона Украины.

С сентября 2015 по май 2017 года занимал должность военного прокурора Луганского гарнизона сил АТО.

Является бывшим заместителем военного прокурора Южного региона. Имеет звание "Почетный гражданин города Северодонецк", награжден знаком отличия "За развитие региона", знаками отличия Министерства обороны Украины и другими министерствами.

Напомним

В четверг, 17 апреля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Владимира Артюха с должности главы Сумской ОВА. Решение принято на основании поданного им заявления.

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