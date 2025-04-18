Романа Мрочка звільнили з посади очільника Херсонської МВА
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження про звільнення Романа Мрочка з посади начальника Херсонської міської військової адміністрації. Мрочко обіймав цю посаду з 2023 року.
Президент Володимир Зеленський підписав розпорядження, яким звільнив начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка. Про це інформує УНН з посиланням на сайт Офісу президента України.
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Президент України Володимир Зеленський у четвер, 17 квітня видав розпорядження №44/2025-рп про звільнення Романа Мрочка з посади начальника Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області.
Звільнити Мрочка Романа Миколайовича з посади начальника Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області
Зауважимо, що Роман Миколайович Мрочко народився у 1989 році. Закінчив Національну юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого. Працював в органах прокуратури з 2011 року.
З вересня по грудень 2014 року був заступником військового прокурора Чернігівського гарнізону Центрального регіону України.
З грудня 2014 по червень 2015 року - працював на посаді заступника військового прокурора Вінницького гарнізону Центрального регіону України.
З вересня 2015 по травень 2017 року обіймав посаду військового прокурора Луганського гарнізону сил АТО.
Є колишнім заступником військового прокурора Південного регіону. Має звання "Почесний громадянин міста Сєвєродонецьк", нагороджений відзнакою "За розвиток регіону", відзнаками Міністерства оборони України та іншими міністерствами.
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