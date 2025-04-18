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Романа Мрочка звільнили з посади очільника Херсонської МВА

Київ • УНН

 • 426 перегляди

Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження про звільнення Романа Мрочка з посади начальника Херсонської міської військової адміністрації. Мрочко обіймав цю посаду з 2023 року.

Романа Мрочка звільнили з посади очільника Херсонської МВА

Президент Володимир Зеленський підписав розпорядження, яким звільнив начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка. Про це інформує УНН з посиланням на сайт Офісу президента України.

Деталі

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 17 квітня видав розпорядження №44/2025-рп про звільнення Романа Мрочка з посади начальника Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області.

Звільнити Мрочка Романа Миколайовича з посади начальника Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області

- йдеться в документі.

Зауважимо, що Роман Миколайович Мрочко народився у 1989 році. Закінчив Національну юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого. Працював в органах прокуратури з 2011 року.

З вересня по грудень 2014 року був заступником військового прокурора Чернігівського гарнізону Центрального регіону України.

З грудня 2014 по червень 2015 року - працював на посаді заступника військового прокурора Вінницького гарнізону Центрального регіону України.

З вересня 2015 по травень 2017 року обіймав посаду військового прокурора Луганського гарнізону сил АТО.

Є колишнім заступником військового прокурора Південного регіону. Має звання "Почесний громадянин міста Сєвєродонецьк", нагороджений відзнакою "За розвиток регіону", відзнаками Міністерства оборони України та іншими міністерствами.

Нагадаємо

У четвер, 17 квітня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Володимира Артюха з посади голови Сумської ОВА. Рішення прийнято на основі поданої ним заяви.

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