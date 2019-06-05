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Актуальное
Рынок электроэнергии в Украине оценили в 300 млрд гривен

Рынок электроэнергии в Украине оценили в 300 млрд гривен

Киев  •  УНН

 • 9526 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. Рынок электроэнергии в Украине оценивается в 300 млрд гривен.Об этом во время заседания правительства сказал министр экономического развития и торговли Степан Кубив, передает корреспондент УНН.

"Когда мы говорим о 25 поставщиках универсального рынка и 32 операторах системы распределения, то приняты соответствующие решения Кабинета министров Украины о возложении спецобязательств по обеспечению доступности электроэнергии для бытовых потребителей и субъектов рынка электрической энергии. Второе - об утверждении порядка проведения электронных аукционов по продаже электрической энергии на двусторонних соглашениях. Третье - об утверждении порядка проведения конкурса на строительство генерирующей мощности и исполнения управления спроса", - сказал министр.

Все эти шаги важны для рынка, считает Кубив.

"Первое - развитие конкуренции и соревнования участников рынка за выгодные условия. Против чего мы боремся? Против конкуренции и стяжательства. А знаете почему такой интерес? Рынок электроэнергии, или кусок, за который мы торгуемся - 300 млрд грн", - добавил он.

Как сообщал УНН, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины пока не видит необходимости и возможности переносить запуск энергетического рынка, который запланирован на 1 июля.

В свою очередь, в ЕС рекомендовали Украине отложить введение нового рынка электроэнергии, а Всемирный банк рекомендовал запустить его 1 октября.

Напомним, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку инициирует внеочередное созыва Совета финансовой стабильности из-за рисков запуска рынка электроэнергии .

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