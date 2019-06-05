Ринок електроенергії в Україні оцінили в 300 млрд гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Ринок електроенергії в Україні оцінюється в 300 млрд гривень.Про це під час засідання уряду сказав міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, передає кореспондент УНН.
“Коли ми говоримо про 25 постачальників універсального ринку і 32 оператори системи розподілу, прийняті відповідні рішення Кабінету міністрів України про покладення спецобов’язків з забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів та суб’єктів ринку електричної енергії. Друге — про затвердження порядку проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії на двосторонніх угодах. Третє — про затвердження порядку проведення конкурсу на будівництво генеруючої потужності і виконання управління попиту”, — сказав міністр.
Всі ці кроки важливі для ринку, вважає Кубів.
“Перше — розвиток конкуренції і змагання учасників ринку за вигідні умови. Проти чого ми боремось? Проти конкуренції і наживання. А знаєте чому такий інтерес? Ринок електроенергії, або кусок, за який ми торгуємо — 300 млрд грн”, — додав він.
Як повідомляв УНН, Міністерство енергетики і вугільної промисловості України поки не бачить необхідності й можливості переносити запуск енергетичного ринку, який запланований на 1 липня.
У свою чергу, у ЄС рекомендували Україні відкласти впровадження нового ринку електроенергії, а Світовий банк рекомендував запустити його 1 жовтня.
Нагадаємо, Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку ініціює позачергове скликання Ради фінансової стабільності через ризики запуску ринку електроенергії.