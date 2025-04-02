Рынок экспорта в Украине продолжает расти, несмотря на войну с рф - Свириденко
Киев • УНН
Экспорт товаров из Украины в марте 2025 года увеличился на 18%. Общий объем экспорта составил почти $9,9 млрд, а крупнейшим партнером остается ЕС.
За март экспорт товаров из Украины увеличился на 18%, чем в феврале 2025 года. Общий объем экспорта за первый квартал этого года составил почти 9,9 миллиарда долларов, а крупнейшим торговым партнером Украины остается ЕС. Об этом заявила первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Свириденко Юлия, передает УНН.
За март 2025 года Украина экспортировала товаров более чем на $3,6 млрд, что на 4,5% больше по сравнению с мартом 2024 года и на 18% больше, чем в феврале 2025 года. Общий объем экспорта за первый квартал составил почти 9,9 миллиарда долларов
Свириденко говорит, что рост экспорта в марте был обусловлен увеличением поставок железа, семян подсолнечника, жмыха, подсолнечного масла. И добавила, что хотя объем экспорта в этом году был ниже, чем в прошлом, он принес стране больше средств.
Хотя физический объем экспорта был ниже, чем в прошлом году (9,9 млн тонн против 11,9 млн тонн), стоимостной был выше (3,62 млрд долларов против 3,46 млрд долларов)
По данным чиновницы, на сегодня в топ экспортируемых товаров, которые приносят Украине наибольшую прибыль, входят 7 позиций:
- кукуруза — $514,4 млн (2,4 млн тонн);
- подсолнечное/сафлоровое/хлопковое масло — $503 млн (441 тыс. тонн);
- пшеница — $253,9 млн (1,1 млн тонн);
- железная руда и концентраты — $238,4 млн (2,9 млн тонн);
- соевые бобы — $150,2 млн (369 200 тонн);
- изолированные провода — $124,6 млн (6500 тонн);
- железо — $118,9 млн (300 900 тонн).
Самыми популярными направлениями для украинского экспорта в этом году стали:
- Польша ($407,7 млн), Турция ($294,3 млн), Италия ($231,8 млн), Германия ($196,3 млн), Китай ($189,4 млн) и Испания ($185,7 млн).
ЕС остается крупнейшим торговым партнером Украины, экспорт в страны ЕС в марте достиг $2,04 млрд, что на 6,1% больше, чем в феврале
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