Рынок экспорта в Украине продолжает расти, несмотря на войну с рф - Свириденко

$41.320.06
44.630.03
ukenru
НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон
19:36 • 13515 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
15:18 • 102203 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 165658 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

3 апреля, 13:29 • 104569 просмотра

Грузия сократила срок безвиза для украинцев с трех до одного года

Эксклюзив
3 апреля, 09:14 • 341382 просмотра

Торговая война США: эксперты объяснили последствия для Украины и самой Америки

3 апреля, 08:00 • 172800 просмотра

Пасхальная корзина: во сколько обойдется в этом году

3 апреля, 06:50 • 144360 просмотра

"Сложно, но не критично": в правительстве оценили пошлины Трампа для Украины и работают над лучшими условиями

Эксклюзив
3 апреля, 06:00 • 195968 просмотра

Финтех-эксперт Елена Соседка объяснила, как изменится рынок после легализации криптовалют в Украине

2 апреля, 19:23 • 124646 просмотра

Украина вернула 11 детей с оккупированных территорий и рф

2 апреля, 18:52 • 108106 просмотра

Полуфинал Кубка Украины по футболу: определились участники

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+8°
1 м/с
64 %
753 мм
Ясно, в ближайшие 2 часа осадков не ожидается
Популярные новости

"Симпсоны" получат продолжение еще на 4 сезона

3 апреля, 12:01 • 45599 просмотра

Подешевели не все: в Украине выросли цены на лекарства, не вошедшие в список Минздрава

3 апреля, 13:03 • 157467 просмотра

"Дружба на всю жизнь": британцев растрогало видео с маленькой принцессой Шарлоттой и ее кузиной

3 апреля, 13:52 • 36096 просмотра

“Мамины достижения”: Дума до сих пор вписывает яхту медведчука в успешные кейсы АРМА

15:43 • 82830 просмотра

"Шедевр": киностудия прорекламировала эпическую адаптацию "Одиссеи" от Нолана

15:47 • 21685 просмотра
публикации

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

19:36 • 13521 просмотра

“Мамины достижения”: Дума до сих пор вписывает яхту медведчука в успешные кейсы АРМА

15:43 • 83014 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка
Эксклюзив

15:18 • 102210 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше
Эксклюзив

3 апреля, 13:51 • 165665 просмотра

Подешевели не все: в Украине выросли цены на лекарства, не вошедшие в список Минздрава

3 апреля, 13:03 • 157629 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Джорджия Мелони

Андрей Сибига

Александр Стабб

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Франция

Германия

Реклама
УНН Lite

Дэвид Швиммер заявил, что не мог слушать культовую песню из "Друзей" с тех пор, как ушел из шоу

16:23 • 19721 просмотра

"Шедевр": киностудия прорекламировала эпическую адаптацию "Одиссеи" от Нолана

15:47 • 21809 просмотра

"Дружба на всю жизнь": британцев растрогало видео с маленькой принцессой Шарлоттой и ее кузиной

3 апреля, 13:52 • 36222 просмотра

"Симпсоны" получат продолжение еще на 4 сезона

3 апреля, 12:01 • 45720 просмотра

Вышел новый трейлер "Мир Юрского периода: Возрождение": Скарлетт Йоханссон впервые появится во франшизе

3 апреля, 10:44 • 135434 просмотра
Актуальное

Старлинк

Шахед-136

Хранитель

YouTube

Вашингтон Пост

Рынок экспорта в Украине продолжает расти, несмотря на войну с рф - Свириденко

Киев • УНН

 • 23888 просмотра

Экспорт товаров из Украины в марте 2025 года увеличился на 18%. Общий объем экспорта составил почти $9,9 млрд, а крупнейшим партнером остается ЕС.

Рынок экспорта в Украине продолжает расти, несмотря на войну с рф - Свириденко

За март экспорт товаров из Украины увеличился на 18%, чем в феврале 2025 года. Общий объем экспорта за первый квартал этого года составил почти 9,9 миллиарда долларов, а крупнейшим торговым партнером Украины остается ЕС. Об этом заявила первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Свириденко Юлия, передает УНН.

За март 2025 года Украина экспортировала товаров более чем на $3,6 млрд, что на 4,5% больше по сравнению с мартом 2024 года и на 18% больше, чем в феврале 2025 года. Общий объем экспорта за первый квартал составил почти 9,9 миллиарда долларов

- говорится в ее заметке на X.

Свириденко говорит, что рост экспорта в марте был обусловлен увеличением поставок железа, семян подсолнечника, жмыха, подсолнечного масла. И добавила, что хотя объем экспорта в этом году был ниже, чем в прошлом, он принес стране больше средств.

Хотя физический объем экспорта был ниже, чем в прошлом году (9,9 млн тонн против 11,9 млн тонн), стоимостной был выше (3,62 млрд долларов против 3,46 млрд долларов)

- сообщила она.

По данным чиновницы, на сегодня в топ экспортируемых товаров, которые приносят Украине наибольшую прибыль, входят 7 позиций:

  • кукуруза — $514,4 млн (2,4 млн тонн);
    • подсолнечное/сафлоровое/хлопковое масло — $503 млн (441 тыс. тонн);
      • пшеница — $253,9 млн (1,1 млн тонн);
        • железная руда и концентраты — $238,4 млн (2,9 млн тонн);
          • соевые бобы — $150,2 млн (369 200 тонн);
            • изолированные провода — $124,6 млн (6500 тонн);
              • железо — $118,9 млн (300 900 тонн).

                Самыми популярными направлениями для украинского экспорта в этом году стали:

                • Польша ($407,7 млн), Турция ($294,3 млн), Италия ($231,8 млн), Германия ($196,3 млн), Китай ($189,4 млн) и Испания ($185,7 млн).

                  ЕС остается крупнейшим торговым партнером Украины, экспорт в страны ЕС в марте достиг $2,04 млрд, что на 6,1% больше, чем в феврале

                  - подытожила Свириденко.

                  "На стадии обсуждения": Свириденко разъяснила детали по соглашению с США о полезных ископаемых28.03.25, 13:39 • 174046 просмотров

                  Алена Уткина

                  Алена Уткина

                  ВойнаЭкономика
                  Юлия Свириденко
                  Италия
                  Испания
                  Германия
                  Китай
                  Турция
                  Соединенные Штаты
                  Украина
                  Польша
                  Bitcoin
                  $81,990.90
                  Золото
                  $3,127.40
                  Tesla
                  $269.16
                  Brent
                  $69.97
                  S&P 500
                  $5,438.02
                  Газ TTF
                  $39.20
                  Ethereum
                  $1,786.86