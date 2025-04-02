Рынок экспорта в Украине продолжает расти, несмотря на войну с рф - Свириденко

За март экспорт товаров из Украины увеличился на 18%, чем в феврале 2025 года. Общий объем экспорта за первый квартал этого года составил почти 9,9 миллиарда долларов, а крупнейшим торговым партнером Украины остается ЕС. Об этом заявила первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Свириденко Юлия, передает УНН.

За март 2025 года Украина экспортировала товаров более чем на $3,6 млрд, что на 4,5% больше по сравнению с мартом 2024 года и на 18% больше, чем в феврале 2025 года. Общий объем экспорта за первый квартал составил почти 9,9 миллиарда долларов