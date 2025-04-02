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Ринок експорту в Україні продовжує зростати попри війну з рф - Свириденко

Київ • УНН

 • 23882 перегляди

Експорт товарів з України в березні 2025 року збільшився на 18%. Загальний обсяг експорту склав майже $9,9 млрд, а найбільшим партнером залишається ЄС.

Ринок експорту в Україні продовжує зростати попри війну з рф - Свириденко

За березень експорт товарів з України збільшився на 18% ніж у лютому 2025 року. Загальний обсяг експорту за перший квартал цього року року склав майже 9,9 мільярда доларів, а найбільшим торгівельним партнером України залишається ЄС. Про це заявила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Свириденко Юлія, передає УНН.

За березень 2025 року Україна експортувала товарів на понад $3,6 млрд, що на 4,5% більше порівняно з березнем 2024 року та на 18% більше, ніж у лютому 2025 року. Загальний обсяг експорту за перший квартал склав майже 9,9 мільярда доларів

- йдеться у її дописі на X.

Свириденко каже, що зростання експорту у березні було зумовлене збільшенням постачі заліза, насіння соняшнику, макухи, соняшникової олії. І додала, що хоча обсяг експорту цього року був нижчим, ніж торік, він приніс країні більше коштів.

Хоча фізичний обсяг експорту був нижчим за минулий рік (9,9 млн тонн проти 11,9 млн тонн), вартісний був вищим (3,62 млрд доларів проти 3,46 млрд доларів)

- повідомила вона.

За даними посадовиці, на сьогодні до топу експортованих товарів, які приносять Україні найбільший прибуток, входять 7 позицій:

  • кукурудза — $514,4 млн (2,4 млн тонн);
    • соняшникова/сафлорова/бавовняна олія — $503 млн (441 тис. тонн);
      • пшениця — $253,9 млн (1,1 млн тонн);
        • залізна руда і концентрати — $238,4 млн (2,9 млн тонн);
          • соєві боби — $150,2 млн (369 200 тонн);
            • ізольовані проводи — $124,6 млн (6500 тонн);
              • залізо — $118,9 млн (300 900 тонн).

                Найпопулярнішими напрямками для українського експорту цього року стали:

                • Польща ($407,7 млн), Туреччина ($294,3 млн), Італія ($231,8 млн), Німеччина ($196,3 млн), Китай ($189,4 млн) та Іспанія ($185,7 млн).

                  ЄС залишається найбільшим торгівельним партнером України, експорт до країн ЄС у березні досяг $2,04 млрд, що на 6,1% більше, ніж у лютому

                  - підсумувала Свириденко.

                  "На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини28.03.25, 13:39 • 174046 переглядiв

                  Альона Уткіна

                  Альона Уткіна

                  ВійнаЕкономіка
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