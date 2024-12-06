Рынок аренды "замер" до весны: экспертная назвала города, где он все еще активен

Спрос на аренду недвижимости существенно изменился: арендаторы все реже выбирают старые "хрущевки" и панельные дома, отдавая предпочтение более современным проектам. Зато активный рынок аренды сосредоточился в крупных хабах, таких как Днепр, Полтава и Кропивницкий.

Почему квартиры ниже 7 этажа стали самыми популярными, как влияет сезонность и какие города все еще держат спрос - рассказала коммуникационный стратег в сегменте жилой и коммерческой недвижимости Виктория Берещак в эксклюзивном комментарии журналисту УНН.

Теперь арендаторы не смотрят на суперстари застройки, все же так они смотрят на спецпроекты 80-90-ых годов, или уже на кирпичные дома в 00-ых. Конечно, в пределах своих бюджетов, люди могут и в "панельках и хрущевках" выбирать квартиры - говорит Виктория.

По ее словам, арендаторы все же смотрят на квартиры с 1 по 7 этажи, что связано не только с отключением света, а с факторами безопасности.

"Сезонности на аренду была и до войны, но по ней ударил ковид. Студенты остались дома и не снимали квартиры и люди не возвращались на работу в большие города и это ударило по сезонному фактору. Рынок был непонятен, но уже в 2023 и 2024 годах мы наблюдаем возвращение сезонности", - говорит эксперт.

Она убеждена, что это связано со смешной формой обучения в университетах и возвращения экспатов в крупные города.

"Где-то к середине октября, рынок аренды был очень активен и здесь рост цен на ликвидные роты достигает до +15% в привязке к доллару. Но как правило, когда начинается отопительный сезон то рынок замирает. Сейчас нет свободных колебаний по цене на рынке аренды", - рассказала Виктория.

Экспертная говорит, что активный рынок аренды присутствует только в регионах-хабах:

"Рынок может быть активным, только в регионах-хабах, то есть там, где есть принимающие общины, куда приезжают ВПЛ. Сейчас это прежде всего Днепр, Полтава и Кропивницкий. Именно эти регионы имеют активный рынок аренды, а все остальные пока замерли до весны".

ВР приняла закон о компенсациях для ВПЛ за уничтоженное жилье