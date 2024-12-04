ВР приняла закон о компенсациях для ВПЛ за уничтоженное жилье
Киев • УНН
Верховная Рада приняла законопроект №11028 о компенсациях ВПЛ за уничтоженное недвижимое имущество. К приоритетным категориям добавили одиноких родителей, лиц с инвалидностью и семьи с двумя и более детьми.
Верховная Рада поддержала законопроект о компенсации ВПЛ за уничтоженное недвижимое имущество. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.
Поддержали в целом №11028 относительно компенсации для внутренне перемещенных лиц за уничтоженное недвижимое имущество. За - 288
Как сообщается, на уровне закона приоритетное право на получение компенсации за уничтоженные объекты недвижимого имущества, будут иметь следующие категории ВПЛ:
▪️достигли пенсионного возраста;
▪имеют на иждивении ребенка в возрасте до шести лет;
▪️воспитывают без одного из супругов ребенка в возрасте до 14 лет.
К 2 чтению дополняется перечень категорий лиц из числа ВПЛ, имеющих приоритетное право на получение компенсации за уничтоженную недвижимость:
▪имеют на иждивении двух и более детей;
▪️являются одинокими матерями (отцами), которые воспитывают малолетнего ребенка без отца (матери);
▪️ являются лицами с инвалидностью III группы;
▪️ имеют на иждивении ребенка в возрасте до шести лет, являются усыновителями ребенка, опекунами или попечителями ребенка, патронатными воспитателями, приемными родителями или родителями-воспитателями;
▪имеют на иждивении ребенка, который болеет тяжелыми заболеваниями.
Дополнение
В настоящее время в Украине есть 4,6 млн внутренне перемещенных лиц, из которых лишь 1,5 млн получают выплаты от государства.