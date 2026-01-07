РФ воротит нос, но украинские партнеры достаточно сильны, чтобы его открутить - Зеленский

$42.560.14
Эксклюзив
16:27 • 1422 просмотра
Миротворческие силы для Украины: возможны ли реальные гарантии безопасности
16:11 • 2688 просмотра
В Минразвития предупреждают об ухудшении погоды, создан штаб по ликвидации последствий ЧС на главных дорогах
14:21 • 4038 просмотра
Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в ближайшее время
13:11 • 10718 просмотра
Международные резервы Украины достигли исторического максимума в $57,3 млрд - НБУ
12:29 • 15991 просмотра
россия предлагала США "обмен" Венесуэлы на Украину - экс-советница Трампа
Эксклюзив
11:31 • 22015 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
7 января, 10:27 • 22367 просмотра
Самые сложные вопросы ЗАЭС и территорий, а также саммит с участием США: Зеленский раскрыл содержание новых переговоров с посланниками Трампа
7 января, 10:05 • 23052 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в белгородской области рф и склада МТС оккупантов
7 января, 09:26 • 18055 просмотра
Кабмин запретил отключение медучреждений от электроснабжения: премьер Свириденко поручила разобраться в ситуации во Львове
7 января, 09:20 • 17096 просмотра
"Не вся информация может быть публичной, работа продолжается": Буданов сообщил о конкретных результатах переговоров в Париже
Популярные новости
Часть больниц и электротранспорт во Львове отключили от электричества: Садовый обратился в Кабмин7 января, 07:01 • 14946 просмотра
Подпольная школа с воспитанием детей в духе "русского мира": прокуратура сообщила о начале расследования7 января, 07:23 • 15913 просмотра
Протесты в Иране: под контроль митингующих перешел город АбдананVideo7 января, 08:15 • 31337 просмотра
"Знали заранее": начальник Львовской ОВА прокомментировал отключение света во Львове, несмотря на запрет Кабмина7 января, 10:32 • 25516 просмотра
Как правильно выбрать термобелье: простые советы11:57 • 16794 просмотра
публикации
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"12:23 • 13109 просмотра
Как правильно выбрать термобелье: простые советы11:57 • 17056 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
Эксклюзив
11:31 • 22020 просмотра
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались6 января, 11:35 • 67808 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 105345 просмотра
УНН Lite
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN14:22 • 2330 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 38174 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 57984 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 100501 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 92028 просмотра
РФ воротит нос, но украинские партнеры достаточно сильны, чтобы его открутить - Зеленский

Киев • УНН

 • 32 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия пока воротит нос, но партнеры Украины достаточно сильны, чтобы его открутить. Он подчеркнул, что американцы ведут переговоры с россиянами и проговаривают различные варианты.

РФ воротит нос, но украинские партнеры достаточно сильны, чтобы его открутить - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока россия крутит носом, но партнеры Украины достаточно сильны и могут нос открутить, если захотят, передает УНН.

Детали

"Американцы точно ведут переговоры с россиянами. Проговаривают разные варианты. Отвечу очень просто, что пока россия крутит носом, но партнеры у нас достаточно сильны, некоторые из них особенно, и могут нос открутить, если захотят", - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США имеют достаточно инструментов давления на рф, например, захват главы Чечни Рамзана Кадырова, как это было с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, чтобы российский диктатор Владимир Путин задумался над завершением войны.

Павел Башинский

Политика
Война в Украине
Владимир Путин
Венесуэла
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина