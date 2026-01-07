РФ воротит нос, но украинские партнеры достаточно сильны, чтобы его открутить - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия пока воротит нос, но партнеры Украины достаточно сильны, чтобы его открутить. Он подчеркнул, что американцы ведут переговоры с россиянами и проговаривают различные варианты.
Детали
"Американцы точно ведут переговоры с россиянами. Проговаривают разные варианты. Отвечу очень просто, что пока россия крутит носом, но партнеры у нас достаточно сильны, некоторые из них особенно, и могут нос открутить, если захотят", - сказал Зеленский.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США имеют достаточно инструментов давления на рф, например, захват главы Чечни Рамзана Кадырова, как это было с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, чтобы российский диктатор Владимир Путин задумался над завершением войны.