Ексклюзив
16:27 • 1366 перегляди
Миротворчі сили для України: чи можливі реальні гарантії безпеки
16:11 • 2580 перегляди
У Мінрозвитку попереджають про погіршення погоди, створено штаб з ліквідації наслідків НС на головних дорогах
14:21 • 3954 перегляди
Зеленський розраховує на зустріч з Трампом найближчим часом
13:11 • 10679 перегляди
Міжнародні резерви України досягли історичного максимуму в $57,3 млрд - НБУ
12:29 • 15958 перегляди
росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа
Ексклюзив
11:31 • 21960 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
7 січня, 10:27 • 22347 перегляди
Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа
7 січня, 10:05 • 23032 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів
7 січня, 09:26 • 18048 перегляди
Кабмін заборонив відключення медзакладів від електропостачання: прем’єр Свириденко доручила розібратися в ситуації у Львові
7 січня, 09:20 • 17092 перегляди
"Не вся інформація може бути публічною, робота триває": Буданов повідомив про конкретні результати переговорів у Парижі
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
рф крутить носом, але українські партнери достатньо сильні, щоб його відкрутити - Зеленський

Київ • УНН

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія поки що крутить носом, але партнери України достатньо сильні, щоб його відкрутити. Він наголосив, що американці ведуть переговори з росіянами та проговорюють різні варіанти.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що поки що росія крутить носом, але партнери України достатньо сильні, і можуть носа відкрутити, якщо захочуть, передає УНН.

"Американці точно ведуть перемовини з росіянами. Проговорюють різні варіанти. Відповім дуже просто, що поки що росія крутить носом, але партнери в нас достатньо сильні, деякі з них особливо, і можуть носа відкрутити, якщо захочуть", - сказав Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що США мають достатньо інструментів тиску на рф, наприклад, захоплення глави Чечні рамзана кадирова, як це було з президентом Венесуели Ніколасом Мадуро, щоб російський диктатор володимир путін замислився над завершенням війни.

Павло Башинський

