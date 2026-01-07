рф крутить носом, але українські партнери достатньо сильні, щоб його відкрутити - Зеленський
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія поки що крутить носом, але партнери України достатньо сильні, щоб його відкрутити. Він наголосив, що американці ведуть переговори з росіянами та проговорюють різні варіанти.
Деталі
"Американці точно ведуть перемовини з росіянами. Проговорюють різні варіанти. Відповім дуже просто, що поки що росія крутить носом, але партнери в нас достатньо сильні, деякі з них особливо, і можуть носа відкрутити, якщо захочуть", - сказав Зеленський.
Нагадаємо
