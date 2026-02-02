рф ударила по Украине баллистическим "Искандером", 157 из 171 дрона обезврежены

$42.810.04
1 февраля, 12:49 • 13616 просмотра
Неверифицированные терминалы Starlink прекратят работу в Украине: Федоров рассказал о деталях регистрации
1 февраля, 12:14 • 28428 просмотра
Суд в москве заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу: в чем его обвинили
1 февраля, 11:56 • 46766 просмотра
Пик холодов в Украине: синоптик назвала даты ослабления морозовPhoto
1 февраля, 11:12 • 31047 просмотра
Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"
Эксклюзив
1 февраля, 10:11 • 38143 просмотра
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
1 февраля, 06:56 • 28669 просмотра
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
31 января, 17:53 • 47028 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28 • 62351 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
31 января, 16:54 • 39481 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
31 января, 15:43 • 36634 просмотра
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
Популярные новости
Демократы одержали победу на выборах в Сенат Техаса в "округе республиканцев"1 февраля, 21:48 • 10511 просмотра
Россия в январе оккупировала почти вдвое меньше территории Украины, чем в конце 2025 года - DeepStatePhoto1 февраля, 22:22 • 4294 просмотра
Иран надеется на соглашение с США, но готов к войне - глава МИД1 февраля, 22:55 • 5072 просмотра
Сибига: Россия в очередной раз подтверждает свой статус государства-террориста1 февраля, 23:29 • 6568 просмотра
Не Гренландия: Трамп "в шутку" назвал будущий 51-й штат2 февраля, 00:39 • 8692 просмотра
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
31 января, 10:00 • 63979 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 91689 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 68244 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем30 января, 13:45 • 75393 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58 • 75819 просмотра
Преодолел почти 5 тысяч километров: редкий волнистый альбатрос с Галапагосов замечен у побережья КалифорнииVideo1 февраля, 06:27 • 21042 просмотра
Певица-предательница Ёлка отказалась от украинского гражданства и получила паспорт РФ31 января, 16:40 • 31914 просмотра
Имение актера Джина Хэкмена выставили на продажу почти через год после его смертиVideo31 января, 09:00 • 34341 просмотра
Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder31 января, 07:38 • 37055 просмотра
Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 330 января, 18:42 • 39149 просмотра
рф ударила по Украине баллистическим "Искандером", 157 из 171 дрона обезврежены

Киев • УНН

 • 1012 просмотра

россия ночью выпустила по Украине баллистическую ракету и 171 дрон. Из них 157 были сбиты или подавлены силами ПВО.

рф ударила по Украине баллистическим "Искандером", 157 из 171 дрона обезврежены

россия ночью выпустила по Украине баллистическую ракету, а также 171 дрон, из которых 157 сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 2 февраля (с 18:00 1 февраля) противник атаковал баллистической ракетой Искандер-М из ВОТ АР Крым, а также 171 ударным БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск, Миллерово – рф, ВОТ Донецк, около 100 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 157 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 12 ударных БпЛА на 8 локациях

- сообщили в ВС ВСУ.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

Черкассы и область подверглись массированной атаке рф дронами: четверо пострадавших02.02.26, 08:23 • 1754 просмотра

Юлия Шрамко

Война в Украине
Техника
Воздушная тревога
Война в Украине
Курск
Военно-воздушные силы Украины
Шахед-136
9К720 Искандер
Крым
Украина
Донецк