рф ударила по Украине баллистическим "Искандером", 157 из 171 дрона обезврежены
Киев • УНН
россия ночью выпустила по Украине баллистическую ракету и 171 дрон. Из них 157 были сбиты или подавлены силами ПВО.
россия ночью выпустила по Украине баллистическую ракету, а также 171 дрон, из которых 157 сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 2 февраля (с 18:00 1 февраля) противник атаковал баллистической ракетой Искандер-М из ВОТ АР Крым, а также 171 ударным БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск, Миллерово – рф, ВОТ Донецк, около 100 из них – "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 157 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 12 ударных БпЛА на 8 локациях
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.
Черкассы и область подверглись массированной атаке рф дронами: четверо пострадавших02.02.26, 08:23 • 1754 просмотра