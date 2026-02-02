рф вдарила по Україні балістичним "Іскандером", 157 з 171 дрона знешкоджено
Київ • УНН
росія вночі випустила по Україні балістичну ракету та 171 дрон. З них 157 було збито або придушено силами ППО.
росія вночі випустила по Україні балістичну ракету, а також 171 дроном, з яких 157 збито або придушено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у понеділок, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 2 лютого (з 18:00 1 лютого) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М із ТОТ АР Крим, а також 171 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово – рф, ТОТ Донецьк, близько 100 із них – "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 157 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 12 ударних БпЛА на 8 локаціях
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
