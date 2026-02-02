рф вдарила по Україні балістичним "Іскандером", 157 з 171 дрона знешкоджено

$42.810.04
1 лютого, 12:49 • 13580 перегляди
Неверифіковані термінали Starlink припинять роботу в Україні: Федоров розповів про деталі реєстрації
1 лютого, 12:14 • 28330 перегляди
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
1 лютого, 11:56 • 46687 перегляди
Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозівPhoto
1 лютого, 11:12 • 30983 перегляди
Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
Ексклюзив
1 лютого, 10:11 • 38088 перегляди
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
1 лютого, 06:56 • 28643 перегляди
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53 • 46998 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 62333 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
31 січня, 16:54 • 39472 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
31 січня, 15:43 • 36627 перегляди
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Демократи здобули перемогу на виборах до Сенату Техасу в "окрузі республіканців"1 лютого, 21:48 • 10511 перегляди
росія у січні окупувала майже вдвічі менше територі України, ніж наприкінці 2025 року - DeepStatePhoto1 лютого, 22:22 • 4294 перегляди
Іран сподівається на угоду зі США, але готовий до війни - глава МЗС1 лютого, 22:55 • 5072 перегляди
Сибіга: росія вкотре підтверджує свій статус держави-терориста1 лютого, 23:29 • 6566 перегляди
Не Гренландія: Трамп "жартома" назвав майбутній 51-й штат2 лютого, 00:39 • 8692 перегляди
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
31 січня, 10:00 • 63919 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 91630 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 68188 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 75329 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 75767 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Джеффрі Епштайн
Петр Павел
Алі Хаменеї
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Іран
Абу-Дабі
Подолав майже 5 тисяч кілометрів: рідкісний хвилястий альбатрос з Галапагосів помічений біля узбережжя КаліфорніїVideo1 лютого, 06:27 • 21012 перегляди
Співачка-зрадниця Йолка відмовилася від українського громадянства та отримала паспорт рф31 січня, 16:40 • 31885 перегляди
Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смертіVideo31 січня, 09:00 • 34318 перегляди
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder31 січня, 07:38 • 37034 перегляди
Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 330 січня, 18:42 • 39127 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
The New York Times
MIM-104 Patriot

рф вдарила по Україні балістичним "Іскандером", 157 з 171 дрона знешкоджено

Київ • УНН

 • 900 перегляди

росія вночі випустила по Україні балістичну ракету та 171 дрон. З них 157 було збито або придушено силами ППО.

рф вдарила по Україні балістичним "Іскандером", 157 з 171 дрона знешкоджено

росія вночі випустила по Україні балістичну ракету, а також 171 дроном, з яких 157 збито або придушено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у понеділок, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 2 лютого (з 18:00 1 лютого) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М із ТОТ АР Крим, а також 171 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово – рф, ТОТ Донецьк, близько 100 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 157 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 12 ударних БпЛА на 8 локаціях

- повідомили в ПС ЗСУ.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Черкаси та область зазнали масованої атаки рф дронами: четверо постраждалих02.02.26, 08:23 • 1696 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Техніка
Повітряна тривога
Війна в Україні
Курськ
Повітряні сили Збройних сил України
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Крим
Україна
Донецьк