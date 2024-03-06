рф ударила по Харьковщине: есть погибший и четверо раненых, среди которых - дети
Российская армия обстреляла поселок Боровая в Харьковской области, в результате чего погиб один пожилой мирный житель и еще четверо, в том числе трое детей, получили ранения.
Фермеры в Варшаве вышли на масштабные протесты: поджигали шины
Фермеры в Варшаве на протестах подожгли шины перед офисом премьер-министра. Они требуют защиты от иностранного сельскохозяйственного импорта.
Более 1000 украинских семей уже приобрели новое жилье по программе компенсации за уничтоженные войной дома
Более 1 000 украинских семей уже воспользовались компенсационными сертификатами для приобретения нового жилья с момента запуска программы для разрушенного жилья в начале этого года.
Франция и Молдова планируют в четверг подписать соглашение о сотрудничестве в области обороны
Франция и Молдова подпишут соглашения об оборонном и экономическом сотрудничестве во время визита президента Молдовы Майи Санду в Париж в четверг.
В ЕС договорились об усилении киберзащиты
Европейский Союз согласовал изменения в законы о кибербезопасности, чтобы усилить защиту от хакерских атак и создать систему оповещения о кибербезопасности и механизм реагирования на чрезвычайные ситуации по всему ЕС.
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
Украина вынуждена использовать страны-посредники для закупки боеприпасов советского образца у Балканских стран, которые до сих пор отказываются поставлять их напрямую.
Количество безналичных операций с картами превысило довоенные показатели - НБУ
Как свидетельствуют данные Нацбанка, в 2023 году количество безналичных карточных транзакций в Украине превысило довоенные показатели, составив более 6 миллиардов гривен.
Живем параллельными жизнями из-за несовпадения наших графиков - Елена Зеленская рассказала об отношениях с мужем и детьми
Елена Зеленская говорит, что они с мужем Владимиром Зеленским живут параллельными жизнями из-за плотного графика и могут встречаться лишь на несколько часов примерно раз в неделю.
Пожар в экопарке "Осокорки": правоохранители открыли уголовное производство
Открыто уголовное производство для расследования причин пожара, который уничтожил около трех гектаров сухостоя на территории ландшафтного заказника "Осокорковские луга" в Киеве 5 марта.
Количество пострадавших от ударов рф по Херсону возросло: к врачам обратился пожилой мужчина
76-летний мужчина получил взрывное ранение и перелом ноги в результате российского обстрела в Херсоне 5 марта.