рф ударила по Харьковщине: есть погибший и четверо раненых, среди которых - дети

Армия рф сегодня обстреляла Боровую Харьковской области. Предварительно, известно об одном погибшем пожилом человеке и четырех раненых, среди которых - трое детей. Об этом во вторник сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Оккупанты ударили по Боровой Изюмского района. По предварительным данным, погиб гражданский 70-летний мужчина. Четыре человека ранены, из них - трое детей - написал Синегубов в соцсетях.

Также сообщил, что из-под завалов спасли женщину и направили в больницу.

В результате обстрелов возник пожар на территории домовладения, уничтожены автомобиль, гараж, хозяйственные постройки.

Ликвидация последствий продолжается, указал председатель ОВА.

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