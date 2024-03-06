рф ударила по Харьковщине: есть погибший и четверо раненых, среди которых - дети

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МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
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МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт

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Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией
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Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией

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За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ
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За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ

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Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт
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Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт

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На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко
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На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко

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Блокада на границе с Польшей: в очереди стоят более 2300 грузовиков
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Блокада на границе с Польшей: в очереди стоят более 2300 грузовиков

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Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт
05.03.24  •  168233 просмотра

Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт

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Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ
05.03.24  •  212154 просмотра

Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ

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Открытие банковской тайны приведет к уменьшению количества донатов - эксперт
05.03.24  •  160707 просмотра

Открытие банковской тайны приведет к уменьшению количества донатов - эксперт

Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ
04.03.24  •  186450 просмотра

Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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рф ударила по Харьковщине: есть погибший и четверо раненых, среди которых - дети

Российская армия обстреляла поселок Боровая в Харьковской области, в результате чего погиб один пожилой мирный житель и еще четверо, в том числе трое детей, получили ранения.

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рф ударила по Харьковщине: есть погибший и четверо раненых, среди которых - дети

Фермеры в Варшаве вышли на масштабные протесты: поджигали шины

Фермеры в Варшаве на протестах подожгли шины перед офисом премьер-министра. Они требуют защиты от иностранного сельскохозяйственного импорта.

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Фермеры в Варшаве вышли на масштабные протесты: поджигали шины

Более 1000 украинских семей уже приобрели новое жилье по программе компенсации за уничтоженные войной дома

Более 1 000 украинских семей уже воспользовались компенсационными сертификатами для приобретения нового жилья с момента запуска программы для разрушенного жилья в начале этого года.

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Более 1000 украинских семей уже приобрели новое жилье по программе компенсации за уничтоженные войной дома

Франция и Молдова планируют в четверг подписать соглашение о сотрудничестве в области обороны

Франция и Молдова подпишут соглашения об оборонном и экономическом сотрудничестве во время визита президента Молдовы Майи Санду в Париж в четверг.

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Франция и Молдова планируют в четверг подписать соглашение о сотрудничестве в области обороны

В ЕС договорились об усилении киберзащиты

Европейский Союз согласовал изменения в законы о кибербезопасности, чтобы усилить защиту от хакерских атак и создать систему оповещения о кибербезопасности и механизм реагирования на чрезвычайные ситуации по всему ЕС.

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В ЕС договорились об усилении киберзащиты

МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт

Украина вынуждена использовать страны-посредники для закупки боеприпасов советского образца у Балканских стран, которые до сих пор отказываются поставлять их напрямую.

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МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт

Количество безналичных операций с картами превысило довоенные показатели - НБУ

Как свидетельствуют данные Нацбанка, в 2023 году количество безналичных карточных транзакций в Украине превысило довоенные показатели, составив более 6 миллиардов гривен.

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Количество безналичных операций с картами превысило довоенные показатели - НБУ

Живем параллельными жизнями из-за несовпадения наших графиков - Елена Зеленская рассказала об отношениях с мужем и детьми

Елена Зеленская говорит, что они с мужем Владимиром Зеленским живут параллельными жизнями из-за плотного графика и могут встречаться лишь на несколько часов примерно раз в неделю.

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Живем параллельными жизнями из-за несовпадения наших графиков - Елена Зеленская рассказала об отношениях с мужем и детьми

Пожар в экопарке "Осокорки": правоохранители открыли уголовное производство

Открыто уголовное производство для расследования причин пожара, который уничтожил около трех гектаров сухостоя на территории ландшафтного заказника "Осокорковские луга" в Киеве 5 марта.

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Пожар в экопарке "Осокорки": правоохранители открыли уголовное производство

Количество пострадавших от ударов рф по Херсону возросло: к врачам обратился пожилой мужчина

76-летний мужчина получил взрывное ранение и перелом ноги в результате российского обстрела в Херсоне 5 марта.

Война •   •  15481 просмотра
Количество пострадавших от ударов рф по Херсону возросло: к врачам обратился пожилой мужчина