В Харьковской области враг атаковал более 20 населенных пунктов, есть жертва
Киев • УНН
Вчера российские войска обстреляли из артиллерии и минометов около 20 населенных пунктов в Харьковской области, повредив учебные заведения и убив одного человека.
Российские войска за прошедшие сутки в Харьковской области обстреляли из артиллерии и минометов около 20 населенных пунктов, из авиации ударили по двум, есть повреждения учебных заведений, известно об одном погибшем человеке. Об этом сообщил в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Детали
По данным Синегубова, артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 20 населенных пунктов Харьковской области: Западное, Степная Новоселовка, Котляровка и др. Авиаудары враг наносил по н.п. Кисловка, Митрофановка.
"В 01:32 в селе Мартовое Чугуевского района состоялась атака семью БПЛА, часть - сбили силы ПВО. Зафиксированы попадания в здание учебного заведения. Пострадавших нет", - указал он.
По его словам, в 15:10 оккупанты нанесли удары в селе Синельниково Чугуевского района. Информации о пострадавших не поступало.
В 14:46 в селе Первомайское Изюмского района враг совершил обстрел здания учебного заведения. Жертв и пострадавших нет.
В 11:53 враг обстрелял город Волчанск. В результате обстрела горел частный дом. Информация о пострадавших не поступала.
В 10:00 в селе Куриловка Купянского района состоялся вражеский обстрел, в результате чего погибла 58-летняя женщина.
"За прошедшие сутки враг наступательных действий на Купянском направлении не вел", - указал Синегубов.
На Харьковщине вражеские беспилотники повредили детсад и лицей во время обстрела села6 марта 2024, 05:59 • 23124 просмотра
В Харьковской области враг атаковал более 20 населенных пунктов, есть жертва
Вчера российские войска обстреляли из артиллерии и минометов около 20 населенных пунктов в Харьковской области, повредив учебные заведения и убив одного человека.
Глава МАГАТЭ приехал в рф
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл в сочи для переговоров по вопросам ядерной безопасности на Запорожской АЭС.
Байден заявил, что второй срок Трампа будет означать возвращение к "хаосу, расколу и тьме"
Байден предупреждает, что победа Трампа будет означать возвращение к "хаосу, расколу и темноте" и поставит под угрозу прогресс, достигнутый его администрацией.
На Запорожье армия рф несколько усилила обстрелы за сутки: нанесла 328 ударов
Российские войска усилили обстрелы в Запорожской области, нанеся 328 ударов и разрушив жилые дома и инфраструктуру.
россияне ночью ударили ракетами по Покровску в Донецкой области: есть раненый и разрушения
Ночью россияне выпустили четыре ракеты С-300 по Покровску Донецкой области, в результате чего один человек получил ранения, повреждены 11 многоэтажек, 3 частных дома и 3 административных здания.
Никополь вечером россияне атаковали дронами-камикадзе, ночью сбили вражеский беспилотник над Днепровским районом
Вчера российские войска атаковали Никополь Днепропетровской области дронами-камикадзе, а ночью над Днепровским районом был сбит вражеский беспилотник.
В Херсонской области враг ударил по 19 населенным пунктам и Херсону, попал по территории аэропорта
Российские войска обстреляли 19 населенных пунктов и город Херсон в Херсонской области, ранив двух человек.
На Харьковщине вражеские беспилотники повредили детсад и лицей во время обстрела села
российские беспилотники атаковали детский сад и лицей в селе Мартовое Харьковской области 6 марта, повредив здания. К счастью, обошлось без жертв.
рф за сутки потеряла 1250 военнослужащих
По данным украинских военных, за минувшие сутки вражеские силы потеряли 1250 военнослужащих в Украине.
ПВО сбила 38 из 42 вражеских беспилотников "Shahed"
Украинская противовоздушная оборона сбила 38 из 42 российских беспилотников "Shahed" во время ночной атаки рф 6 марта 2024 года.