В Харьковской области враг атаковал более 20 населенных пунктов, есть жертва

Эксклюзив
Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт
  •  152858 просмотра

Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт

Эксклюзив
Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ
  •  195490 просмотра

Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ

Эксклюзив
Открытие банковской тайны приведет к уменьшению количества донатов - эксперт
  •  148964 просмотра

Открытие банковской тайны приведет к уменьшению количества донатов - эксперт

Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ
04.03.24  •  176259 просмотра

Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ

Эксклюзив
Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт
04.03.24  •  195737 просмотра

Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт

Эксклюзив
В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления
04.03.24  •  173239 просмотра

В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления

Эксклюзив
Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт
04.03.24  •  166651 просмотра

Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт

Эксклюзив
Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта
04.03.24  •  160609 просмотра

Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта

Эксклюзив
ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
01.03.24  •  246213 просмотра

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

Эксклюзив
Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
01.03.24  •  292877 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
В Харьковской области враг атаковал более 20 населенных пунктов, есть жертва

В Харьковской области враг атаковал более 20 населенных пунктов, есть жертва

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 06:59  •  25640 просмотра

Read in English

Вчера российские войска обстреляли из артиллерии и минометов около 20 населенных пунктов в Харьковской области, повредив учебные заведения и убив одного человека.

Российские войска за прошедшие сутки в Харьковской области обстреляли из артиллерии и минометов около 20 населенных пунктов, из авиации ударили по двум, есть повреждения учебных заведений, известно об одном погибшем человеке. Об этом сообщил в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

По данным Синегубова, артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 20 населенных пунктов Харьковской области: Западное, Степная Новоселовка, Котляровка и др. Авиаудары враг наносил по н.п. Кисловка, Митрофановка.

"В 01:32 в селе Мартовое Чугуевского района состоялась атака семью БПЛА, часть - сбили силы ПВО. Зафиксированы попадания в здание учебного заведения. Пострадавших нет", - указал он.

По его словам, в 15:10 оккупанты нанесли удары в селе Синельниково Чугуевского района. Информации о пострадавших не поступало.

В 14:46 в селе Первомайское Изюмского района враг совершил обстрел здания учебного заведения. Жертв и пострадавших нет.

В 11:53 враг обстрелял город Волчанск. В результате обстрела горел частный дом. Информация о пострадавших не поступала.

В 10:00 в селе Куриловка Купянского района состоялся вражеский обстрел, в результате чего погибла 58-летняя женщина.

"За прошедшие сутки враг наступательных действий на Купянском направлении не вел", - указал Синегубов.

На Харьковщине вражеские беспилотники повредили детсад и лицей во время обстрела села6 марта 2024, 05:59 • 23124 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
chukhuevЧухуев
kupyanskКупянск
kharkivХарьков
На Харківщині ворог атакував понад 20 населених пунктів, є жертва
Enemy attacks more than 20 settlements in Kharkiv region, one casualty reported
Новости по теме

В Харьковской области враг атаковал более 20 населенных пунктов, есть жертва

Вчера российские войска обстреляли из артиллерии и минометов около 20 населенных пунктов в Харьковской области, повредив учебные заведения и убив одного человека.

Война •   •  25640 просмотра
В Харьковской области враг атаковал более 20 населенных пунктов, есть жертва

Глава МАГАТЭ приехал в рф

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл в сочи для переговоров по вопросам ядерной безопасности на Запорожской АЭС.

Война •   •  27363 просмотра
Глава МАГАТЭ приехал в рф

Байден заявил, что второй срок Трампа будет означать возвращение к "хаосу, расколу и тьме"

Байден предупреждает, что победа Трампа будет означать возвращение к "хаосу, расколу и темноте" и поставит под угрозу прогресс, достигнутый его администрацией.

Новости Мира •   •  20619 просмотра
Байден заявил, что второй срок Трампа будет означать возвращение к "хаосу, расколу и тьме"

На Запорожье армия рф несколько усилила обстрелы за сутки: нанесла 328 ударов

Российские войска усилили обстрелы в Запорожской области, нанеся 328 ударов и разрушив жилые дома и инфраструктуру.

Война •   •  22759 просмотра
На Запорожье армия рф несколько усилила обстрелы за сутки: нанесла 328 ударов

россияне ночью ударили ракетами по Покровску в Донецкой области: есть раненый и разрушения

Ночью россияне выпустили четыре ракеты С-300 по Покровску Донецкой области, в результате чего один человек получил ранения, повреждены 11 многоэтажек, 3 частных дома и 3 административных здания.

Война •   •  20850 просмотра
россияне ночью ударили ракетами по Покровску в Донецкой области: есть раненый и разрушения

Никополь вечером россияне атаковали дронами-камикадзе, ночью сбили вражеский беспилотник над Днепровским районом

Вчера российские войска атаковали Никополь Днепропетровской области дронами-камикадзе, а ночью над Днепровским районом был сбит вражеский беспилотник.

Война •   •  19389 просмотра
Никополь вечером россияне атаковали дронами-камикадзе, ночью сбили вражеский беспилотник над Днепровским районом

В Херсонской области враг ударил по 19 населенным пунктам и Херсону, попал по территории аэропорта

Российские войска обстреляли 19 населенных пунктов и город Херсон в Херсонской области, ранив двух человек.

Война •   •  20227 просмотра
В Херсонской области враг ударил по 19 населенным пунктам и Херсону, попал по территории аэропорта

На Харьковщине вражеские беспилотники повредили детсад и лицей во время обстрела села

российские беспилотники атаковали детский сад и лицей в селе Мартовое Харьковской области 6 марта, повредив здания. К счастью, обошлось без жертв.

Война •   •  23124 просмотра
На Харьковщине вражеские беспилотники повредили детсад и лицей во время обстрела села

рф за сутки потеряла 1250 военнослужащих

По данным украинских военных, за минувшие сутки вражеские силы потеряли 1250 военнослужащих в Украине.

Война •   •  20817 просмотра
рф за сутки потеряла 1250 военнослужащих

ПВО сбила 38 из 42 вражеских беспилотников "Shahed"

Украинская противовоздушная оборона сбила 38 из 42 российских беспилотников "Shahed" во время ночной атаки рф 6 марта 2024 года.

Война •   •  22898 просмотра
ПВО сбила 38 из 42 вражеских беспилотников "Shahed"