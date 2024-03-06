В Харьковской области враг атаковал более 20 населенных пунктов, есть жертва

Российские войска за прошедшие сутки в Харьковской области обстреляли из артиллерии и минометов около 20 населенных пунктов, из авиации ударили по двум, есть повреждения учебных заведений, известно об одном погибшем человеке. Об этом сообщил в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

По данным Синегубова, артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 20 населенных пунктов Харьковской области: Западное, Степная Новоселовка, Котляровка и др. Авиаудары враг наносил по н.п. Кисловка, Митрофановка.

"В 01:32 в селе Мартовое Чугуевского района состоялась атака семью БПЛА, часть - сбили силы ПВО. Зафиксированы попадания в здание учебного заведения. Пострадавших нет", - указал он.

По его словам, в 15:10 оккупанты нанесли удары в селе Синельниково Чугуевского района. Информации о пострадавших не поступало.

В 14:46 в селе Первомайское Изюмского района враг совершил обстрел здания учебного заведения. Жертв и пострадавших нет.

В 11:53 враг обстрелял город Волчанск. В результате обстрела горел частный дом. Информация о пострадавших не поступала.

В 10:00 в селе Куриловка Купянского района состоялся вражеский обстрел, в результате чего погибла 58-летняя женщина.

"За прошедшие сутки враг наступательных действий на Купянском направлении не вел", - указал Синегубов.

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