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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 8254 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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The Guardian

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На Харківщині ворожі безпілотники пошкодили дитсадок та ліцей під час обстрілу села

Київ • УНН

 • 34171 перегляди

російські безпілотники атакували дитячий садок і ліцей у селі Мартове Харківської області 6 березня, пошкодивши будівлі. На щастя, обійшлося без жертв.

На Харківщині ворожі безпілотники пошкодили дитсадок та ліцей під час обстрілу села

російські безпілотники атакували село Мартове на Харківщині, пошкодивши дитсадок та ліцей. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає УНН.

Деталі

Уночі 6 березня о 01:10 безпілотники ворожі війська рф атакували село Мартове в Чугуївському районі Харківщини.

За інформацією, ворожі БпЛА вразили цивільну інфраструктуру, пошкодивши будівлі дитячого садку та ліцею.

На щастя, без постраждалих серед мешканців.

Правоохоронці зібрали уламки чотирьох безпілотників.

Вжиті всі можливі заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками зс рф.

Додамо

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 України).

Повідомлено про виявлення переміщення ворожих БпЛА у кількох регіонах05.03.24, 23:17 • 28044 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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